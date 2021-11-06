https://ria.ru/20211106/vykhodnye-1757868197.html

Северная Осетия не будет продлевать нерабочие дни

Северная Осетия не будет продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021

Северная Осетия не будет продлевать нерабочие дни

Нерабочие дни после 7 ноября в Северной Осетии продлевать не будут, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:23

2021-11-06T12:23

2021-11-06T12:23

распространение коронавируса

общество

сергей меняйло

россия

коронавирус в россии

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НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Нерабочие дни после 7 ноября в Северной Осетии продлевать не будут, сообщил глава региона Сергей Меняйло."У нас 7-го (ноября – ред.) заканчивается нерабочая неделя, объявленная указом президента России. С 8-го числа рабочая неделя", - сказал Меняйло в субботу на заседании регионального оперативного штаба.При этом на заседании принято решение о том, что в республике вводится самоизоляция для невакцинированных людей старше 60 лет, с 8 по 14 ноября школьники с 5-го по 11-й класс, а также студенты вузов и ссузов продолжат учится дистанционно, а учащиеся начальных классов возвращаются к очному обучению.Кроме того, до 1 декабря продлен запрет на деятельность банкетных залов и залов торжеств, а посещение гражданами торговых центров, непродовольственных рынков и салонов красоты допускается только при наличии QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном заболевании.Также работодатели должны освобождать от работы на два дня с сохранением зарплаты работников при вакцинации.

https://ria.ru/20211106/astrakhan-1757861715.html

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общество, сергей меняйло, россия, коронавирус в россии