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https://ria.ru/20211106/vykhodnye-1757868197.html
Северная Осетия не будет продлевать нерабочие дни
Северная Осетия не будет продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021
Северная Осетия не будет продлевать нерабочие дни
Нерабочие дни после 7 ноября в Северной Осетии продлевать не будут, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:23
2021-11-06T12:23
распространение коронавируса
общество
сергей меняйло
россия
коронавирус в россии
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НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Нерабочие дни после 7 ноября в Северной Осетии продлевать не будут, сообщил глава региона Сергей Меняйло."У нас 7-го (ноября – ред.) заканчивается нерабочая неделя, объявленная указом президента России. С 8-го числа рабочая неделя", - сказал Меняйло в субботу на заседании регионального оперативного штаба.При этом на заседании принято решение о том, что в республике вводится самоизоляция для невакцинированных людей старше 60 лет, с 8 по 14 ноября школьники с 5-го по 11-й класс, а также студенты вузов и ссузов продолжат учится дистанционно, а учащиеся начальных классов возвращаются к очному обучению.Кроме того, до 1 декабря продлен запрет на деятельность банкетных залов и залов торжеств, а посещение гражданами торговых центров, непродовольственных рынков и салонов красоты допускается только при наличии QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном заболевании.Также работодатели должны освобождать от работы на два дня с сохранением зарплаты работников при вакцинации.
https://ria.ru/20211106/astrakhan-1757861715.html
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общество, сергей меняйло, россия, коронавирус в россии
12:23 06.11.2021
 
Северная Осетия не будет продлевать нерабочие дни

Северная Осетия не будет продлевать нерабочие дни, но часть ограничительных мер сохранится

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи возле Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой медицинской помощи возле Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Нерабочие дни после 7 ноября в Северной Осетии продлевать не будут, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"У нас 7-го (ноября – ред.) заканчивается нерабочая неделя, объявленная указом президента России. С 8-го числа рабочая неделя", - сказал Меняйло в субботу на заседании регионального оперативного штаба.
Улица Кирова в Астрахани - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
10:58Распространение коронавируса
Астраханская область не планирует продление нерабочих дней
При этом на заседании принято решение о том, что в республике вводится самоизоляция для невакцинированных людей старше 60 лет, с 8 по 14 ноября школьники с 5-го по 11-й класс, а также студенты вузов и ссузов продолжат учится дистанционно, а учащиеся начальных классов возвращаются к очному обучению.
Кроме того, до 1 декабря продлен запрет на деятельность банкетных залов и залов торжеств, а посещение гражданами торговых центров, непродовольственных рынков и салонов красоты допускается только при наличии QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном заболевании.
Также работодатели должны освобождать от работы на два дня с сохранением зарплаты работников при вакцинации.
Здание правительства Пензенской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
10:38Распространение коронавируса
Пензенская область не будет продлевать нерабочие дни
 
Распространение коронавирусаОбществоСергей МеняйлоРоссияКоронавирус в России
 
 
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