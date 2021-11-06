https://ria.ru/20211106/vykhodnye-1757861066.html

Пензенская область не будет продлевать нерабочие дни

Пензенская область не будет продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021

Пензенская область не будет продлевать нерабочие дни

Правительство Пензенской области решило не продлевать нерабочие дни после 7 ноября, школы приступят к очному обучению, сообщила пресс-служба кабмина региона. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T10:38

2021-11-06T10:38

2021-11-06T10:51

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САРАТОВ, 6 ноя - РИА Новости. Правительство Пензенской области решило не продлевать нерабочие дни после 7 ноября, школы приступят к очному обучению, сообщила пресс-служба кабмина региона.Президент РФ Владимир Путин из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать."Пензенская область выходит из режима нерабочих дней. Решение принято на заседании оперативного штаба, состоявшемся в правительстве региона в субботу, 6 ноября 2021 года. Рабочая неделя начнется с понедельника, 8 ноября. Школьники приступят к обучению в очной форме, но с соблюдением в учебных заведениях всех санитарно-эпидемиологических предосторожностей. В обычном режиме заработают все детские сады", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что сохраняется высокая нагрузка на систему здравоохранения, однако принятые ограничительные меры доказали свою эффективность."Продолжат действовать ограничения на посещение театров, музеев, галерей и кинотеатров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и ледовых катков. Посетителей будут принимать только по QR-коду о вакцинации, либо по справке о перенесенном заболевании COVID-19, или по официальному документу о медотводе к вакцинации, выданному государственным учреждением здравоохранения. По такому же принципу будут работать предприятия общественного питания всей сферы услуг", - поясняется в сообщении.Ранее постановлением губернатора в Пензенской области с 30 октября до 7 ноября были закрыты непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости, театры, кинотеатры, цирки, а также кафе и рестораны, за исключением обслуживания навынос. Также в этот период не работали ряд других организаций. Всем они смогут вернуться к работе с 8 ноября, но допуск посетителей будет возможен только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19. Губернатор Олег Мельниченко пояснял, что свободный вход без QR-кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях.Для ряда категорий, включая чиновников, работников торговли, общепита, бытового обслуживания, салонов красоты, почты, ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, МФЦ и транспорта в области, ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 с охватом не менее 80% от общей численности коллективов. Для непривитых жителей области старше 60 лет введен режим самоизоляции.В Пензенской области лабораторно подтверждено 82 084 случая заражения, скончались 3674 человека с COVID-19, выздоровели 59 186 человек.

https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757859257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пензенская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии