Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211106/vykhodnye-1757861066.html
Пензенская область не будет продлевать нерабочие дни
Пензенская область не будет продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021
Пензенская область не будет продлевать нерабочие дни
Правительство Пензенской области решило не продлевать нерабочие дни после 7 ноября, школы приступят к очному обучению, сообщила пресс-служба кабмина региона. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T10:38
2021-11-06T10:51
распространение коронавируса
общество
пензенская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602606615_0:38:970:584_1920x0_80_0_0_bbdd42328fa8af715f426e4f687bf979.jpg
САРАТОВ, 6 ноя - РИА Новости. Правительство Пензенской области решило не продлевать нерабочие дни после 7 ноября, школы приступят к очному обучению, сообщила пресс-служба кабмина региона.Президент РФ Владимир Путин из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать."Пензенская область выходит из режима нерабочих дней. Решение принято на заседании оперативного штаба, состоявшемся в правительстве региона в субботу, 6 ноября 2021 года. Рабочая неделя начнется с понедельника, 8 ноября. Школьники приступят к обучению в очной форме, но с соблюдением в учебных заведениях всех санитарно-эпидемиологических предосторожностей. В обычном режиме заработают все детские сады", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что сохраняется высокая нагрузка на систему здравоохранения, однако принятые ограничительные меры доказали свою эффективность."Продолжат действовать ограничения на посещение театров, музеев, галерей и кинотеатров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и ледовых катков. Посетителей будут принимать только по QR-коду о вакцинации, либо по справке о перенесенном заболевании COVID-19, или по официальному документу о медотводе к вакцинации, выданному государственным учреждением здравоохранения. По такому же принципу будут работать предприятия общественного питания всей сферы услуг", - поясняется в сообщении.Ранее постановлением губернатора в Пензенской области с 30 октября до 7 ноября были закрыты непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости, театры, кинотеатры, цирки, а также кафе и рестораны, за исключением обслуживания навынос. Также в этот период не работали ряд других организаций. Всем они смогут вернуться к работе с 8 ноября, но допуск посетителей будет возможен только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19. Губернатор Олег Мельниченко пояснял, что свободный вход без QR-кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях.Для ряда категорий, включая чиновников, работников торговли, общепита, бытового обслуживания, салонов красоты, почты, ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, МФЦ и транспорта в области, ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 с охватом не менее 80% от общей численности коллективов. Для непривитых жителей области старше 60 лет введен режим самоизоляции.В Пензенской области лабораторно подтверждено 82 084 случая заражения, скончались 3674 человека с COVID-19, выздоровели 59 186 человек.
https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757859257.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602606615_0:0:863:647_1920x0_80_0_0_2c29b187058bf4a9194aa0ddb10a4cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пензенская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:38 06.11.2021 (обновлено: 10:51 06.11.2021)
 
Пензенская область не будет продлевать нерабочие дни

Пензенская область не будет продлевать нерабочие дни, школы вернутся к очному обучению

© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области Здание правительства Пензенской области
Здание правительства Пензенской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 6 ноя - РИА Новости. Правительство Пензенской области решило не продлевать нерабочие дни после 7 ноября, школы приступят к очному обучению, сообщила пресс-служба кабмина региона.
Президент РФ Владимир Путин из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать.
"Пензенская область выходит из режима нерабочих дней. Решение принято на заседании оперативного штаба, состоявшемся в правительстве региона в субботу, 6 ноября 2021 года. Рабочая неделя начнется с понедельника, 8 ноября. Школьники приступят к обучению в очной форме, но с соблюдением в учебных заведениях всех санитарно-эпидемиологических предосторожностей. В обычном режиме заработают все детские сады", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сохраняется высокая нагрузка на систему здравоохранения, однако принятые ограничительные меры доказали свою эффективность.
"Продолжат действовать ограничения на посещение театров, музеев, галерей и кинотеатров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и ледовых катков. Посетителей будут принимать только по QR-коду о вакцинации, либо по справке о перенесенном заболевании COVID-19, или по официальному документу о медотводе к вакцинации, выданному государственным учреждением здравоохранения. По такому же принципу будут работать предприятия общественного питания всей сферы услуг", - поясняется в сообщении.
Ранее постановлением губернатора в Пензенской области с 30 октября до 7 ноября были закрыты непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости, театры, кинотеатры, цирки, а также кафе и рестораны, за исключением обслуживания навынос. Также в этот период не работали ряд других организаций. Всем они смогут вернуться к работе с 8 ноября, но допуск посетителей будет возможен только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19. Губернатор Олег Мельниченко пояснял, что свободный вход без QR-кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях.
Для ряда категорий, включая чиновников, работников торговли, общепита, бытового обслуживания, салонов красоты, почты, ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, МФЦ и транспорта в области, ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 с охватом не менее 80% от общей численности коллективов. Для непривитых жителей области старше 60 лет введен режим самоизоляции.
В Пензенской области лабораторно подтверждено 82 084 случая заражения, скончались 3674 человека с COVID-19, выздоровели 59 186 человек.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
10:11Распространение коронавируса
Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных
 
Распространение коронавирусаОбществоПензенская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:14После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибших
12:12В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
11:16В аэропорту Стамбула отменили рейсы
Лента новостейМолния
После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибшихВ Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человекаПассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолетаВ аэропорту Стамбула отменили рейсы