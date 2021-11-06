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Посольство России посоветовало Госдепу и Пентагону "посмотреть в зеркало"
Посольство России посоветовало Госдепу и Пентагону "посмотреть в зеркало" - РИА Новости, 06.11.2021
Посольство России посоветовало Госдепу и Пентагону "посмотреть в зеркало"
Посольство России в США в свете заявлений Вашингтона о действиях российских Вооруженных сил вблизи границ Украины отметило, что именно американские военные... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T04:08
2021-11-06T07:21
в мире
сша
министерство обороны сша
россия
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Посольство России в США в свете заявлений Вашингтона о действиях российских Вооруженных сил вблизи границ Украины отметило, что именно американские военные "разгуливают" по миру и оставляют после себя хаос, в связи с чем призвало "посмотреть в зеркало".Представитель Пентагона Джон Кирби в пятницу заявил, что США отслеживают "необычные" действия российских военных вблизи Украины. Он не стал пояснять, о чем идет речь.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как Россия завершила с Белоруссией военные учения "Запад 2021".Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также сообщил, что активности российских войск возле границ страны не наблюдается.В МИД России опровергли сообщения ряда западных СМИ о стягивании войск к Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211105/deystviya-1757831610.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, россия
04:08 06.11.2021 (обновлено: 07:21 06.11.2021)
 
Посольство России посоветовало Госдепу и Пентагону "посмотреть в зеркало"

В посольстве России в США заявили, что американские военные оставляют после себя хаос

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Посольство России в США в свете заявлений Вашингтона о действиях российских Вооруженных сил вблизи границ Украины отметило, что именно американские военные "разгуливают" по миру и оставляют после себя хаос, в связи с чем призвало "посмотреть в зеркало".
"Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Представитель Пентагона Джон Кирби в пятницу заявил, что США отслеживают "необычные" действия российских военных вблизи Украины. Он не стал пояснять, о чем идет речь.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как Россия завершила с Белоруссией военные учения "Запад 2021".
Логотип в зале брифингов в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 21:41
В Пентагоне заявили, что следят за действиями России вблизи Украины
Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также сообщил, что активности российских войск возле границ страны не наблюдается.
В МИД России опровергли сообщения ряда западных СМИ о стягивании войск к Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
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СМИ: в Пентагоне не одобрили отказ от принципа упреждающего ядерного удара
 
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