https://ria.ru/20211106/voennye-1757848119.html

Посольство России посоветовало Госдепу и Пентагону "посмотреть в зеркало"

Посольство России посоветовало Госдепу и Пентагону "посмотреть в зеркало" - РИА Новости, 06.11.2021

Посольство России посоветовало Госдепу и Пентагону "посмотреть в зеркало"

Посольство России в США в свете заявлений Вашингтона о действиях российских Вооруженных сил вблизи границ Украины отметило, что именно американские военные... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T04:08

2021-11-06T04:08

2021-11-06T07:21

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Посольство России в США в свете заявлений Вашингтона о действиях российских Вооруженных сил вблизи границ Украины отметило, что именно американские военные "разгуливают" по миру и оставляют после себя хаос, в связи с чем призвало "посмотреть в зеркало".Представитель Пентагона Джон Кирби в пятницу заявил, что США отслеживают "необычные" действия российских военных вблизи Украины. Он не стал пояснять, о чем идет речь.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как Россия завершила с Белоруссией военные учения "Запад 2021".Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также сообщил, что активности российских войск возле границ страны не наблюдается.В МИД России опровергли сообщения ряда западных СМИ о стягивании войск к Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211105/deystviya-1757831610.html

https://ria.ru/20211106/udar-1757841686.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, россия