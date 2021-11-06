04:08 06.11.2021 (обновлено: 07:21 06.11.2021)
Посольство России посоветовало Госдепу и Пентагону "посмотреть в зеркало"
В посольстве России в США заявили, что американские военные оставляют после себя хаос
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Посольство России в США в свете заявлений Вашингтона о действиях российских Вооруженных сил вблизи границ Украины отметило, что именно американские военные "разгуливают" по миру и оставляют после себя хаос, в связи с чем призвало "посмотреть в зеркало".
"Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Представитель Пентагона Джон Кирби в пятницу заявил, что США отслеживают "необычные" действия российских военных вблизи Украины. Он не стал пояснять, о чем идет речь.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как Россия завершила с Белоруссией военные учения "Запад 2021".
Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также сообщил, что активности российских войск возле границ страны не наблюдается.
В МИД России опровергли сообщения ряда западных СМИ о стягивании войск к Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.