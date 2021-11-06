https://ria.ru/20211106/vintovki-1757847592.html
"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции - РИА Новости, 06.11.2021
"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
Российские военные разведчики подтвердили на учениях возможность эффективной стрельбы из бесшумных спецвинтовок "Вал" и "Винторез" на рекордные дистанции свыше... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T03:47
2021-11-06T03:47
2021-11-06T03:47
безопасность
оружие
ростех
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские военные разведчики подтвердили на учениях возможность эффективной стрельбы из бесшумных спецвинтовок "Вал" и "Винторез" на рекордные дистанции свыше 1 километра, хотя официально дальность их стрельбы ограничена в пределах не более 450 метров, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".В винтовках "Винторез" и "Вал" применяются интегрированные приборы бесшумной стрельбы большого размера и патрон калибра 9 на 39 миллиметров с дозвуковой скоростью полета пули. "Глушители" винтовок задерживают большую часть образующихся при выстреле пороховых газов, а пуля в полете не проходит звуковой барьер и не создает резкого звука, слышимого на большие расстояния. В результате громкость выстрела винтовок на открытом пространстве можно сравнить с сильным хлопком в ладоши."Автомат "Вал" и снайперская винтовка "Винторез" разработки ЦНИИточмаш (входит в Ростех) доказали возможность поражения целей на дистанциях, существенно превышающих установленные в ТТХ параметры. В ходе учений военнослужащие уверенно попадали по мишеням на расстоянии свыше 1 километра при том, что обычно это оружие используется "накоротке" - в пределах 450 метров", - рассказали в "Ростехе".В два раза большая эффективная дальность стрельбы из спецоружия была подтверждена в ходе учений разведывательных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, уточнили в корпорации. Военные тренировались применять штатное оружие ночью и на дальностях, превышающих стандартные. Кроме "Вала" и "Винтореза" использовалось и другое оружие.Как напомнил индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, основное назначение "Вала" и "Винтореза" ведение бесшумной и беспламенной стрельбы на дистанциях до 450 метров в сочетании с высоким бронебойным эффектом и мощной останавливающей способностью."Но возможности "Вала" и "Винтореза" действительно позволяют успешно поражать цели и на дальностях значительно, в два раза, превышающих официальные тактико-технические характеристики изделий", - добавил Оздоев.
https://ria.ru/20211005/vintovka-1753096023.html
https://ria.ru/20210917/vintovka-1750439801.html
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безопасность, оружие, ростех
"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
"Ростех": военные применили бесшумные винтовки "Вал" и "Винторез" на рекордной дистанции
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские военные разведчики подтвердили на учениях возможность эффективной стрельбы из бесшумных спецвинтовок "Вал" и "Винторез" на рекордные дистанции свыше 1 километра, хотя официально дальность их стрельбы ограничена в пределах не более 450 метров, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
В винтовках "Винторез" и "Вал" применяются интегрированные приборы бесшумной стрельбы большого размера и патрон калибра 9 на 39 миллиметров с дозвуковой скоростью полета пули. "Глушители" винтовок задерживают большую часть образующихся при выстреле пороховых газов, а пуля в полете не проходит звуковой барьер и не создает резкого звука, слышимого на большие расстояния. В результате громкость выстрела винтовок на открытом пространстве можно сравнить с сильным хлопком в ладоши.
"Автомат "Вал" и снайперская винтовка "Винторез" разработки ЦНИИточмаш
(входит в Ростех) доказали возможность поражения целей на дистанциях, существенно превышающих установленные в ТТХ параметры. В ходе учений военнослужащие уверенно попадали по мишеням на расстоянии свыше 1 километра при том, что обычно это оружие используется "накоротке" - в пределах 450 метров", - рассказали в "Ростехе".
В два раза большая эффективная дальность стрельбы из спецоружия была подтверждена в ходе учений разведывательных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, уточнили в корпорации. Военные тренировались применять штатное оружие ночью и на дальностях, превышающих стандартные. Кроме "Вала" и "Винтореза" использовалось и другое оружие.
Как напомнил индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха
" Бекхан Оздоев, основное назначение "Вала" и "Винтореза" ведение бесшумной и беспламенной стрельбы на дистанциях до 450 метров в сочетании с высоким бронебойным эффектом и мощной останавливающей способностью.
"Но возможности "Вала" и "Винтореза" действительно позволяют успешно поражать цели и на дальностях значительно, в два раза, превышающих официальные тактико-технические характеристики изделий", - добавил Оздоев.