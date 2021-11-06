https://ria.ru/20211106/vaktsinatsiya-1757887964.html

Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло в четыре-пять раз

Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло в четыре-пять раз - РИА Новости, 06.11.2021

Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло в четыре-пять раз

Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в четыре-пять раз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T17:36

2021-11-06T17:36

2021-11-06T18:50

распространение коронавируса

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752177030_0:161:3081:1894_1920x0_80_0_0_89bf4a88984bb72fdabc47144afcf79c.jpg

РЯЗАНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в четыре-пять раз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали", — сказал он журналистам.Министр попросил переболевших COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию, так как после инфекции может возникнуть много осложнений, связанных с поражением сердца.Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что по состоянию на 5 ноября уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%. Первый укол получили более 60 миллионов человек, полный курс вакцинации прошли свыше 57,2 миллиона россиян.Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, окончание пандемии напрямую зависит от темпов вакцинации. Она подчеркнула, что необходимо пресекать любые попытки фальсификации документов о прививке от коронавируса. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова указывала, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен быть не менее 80%.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Чтобы остановить распространение инфекции, указом президента дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими. Региональные власти могли начать раньше или продлить этот период.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757887065.html

https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757863284.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19