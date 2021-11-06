17:36 06.11.2021 (обновлено: 18:50 06.11.2021)
Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло в четыре-пять раз
Мурашко заявил, что число вакцинирующихся от COVID-19 россиян выросло в четыре-пять раз
РЯЗАНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в четыре-пять раз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали", — сказал он журналистам.
Министр попросил переболевших COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию, так как после инфекции может возникнуть много осложнений, связанных с поражением сердца.
Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что по состоянию на 5 ноября уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%. Первый укол получили более 60 миллионов человек, полный курс вакцинации прошли свыше 57,2 миллиона россиян.
Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, окончание пандемии напрямую зависит от темпов вакцинации. Она подчеркнула, что необходимо пресекать любые попытки фальсификации документов о прививке от коронавируса. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова указывала, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен быть не менее 80%.
В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Чтобы остановить распространение инфекции, указом президента дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими. Региональные власти могли начать раньше или продлить этот период.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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