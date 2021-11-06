https://ria.ru/20211106/vaktsinatsiya-1757869082.html

В США 11 штатов подали иск против введения обязательной вакцинации

В США 11 штатов подали иск против введения обязательной вакцинации - РИА Новости, 06.11.2021

В США 11 штатов подали иск против введения обязательной вакцинации

По меньшей мере 11 американских штатов подали иск против введения администрацией президента США Джо Байдена обязательной вакцинации против коронавируса для... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:34

2021-11-06T12:34

2021-11-06T13:05

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 11 американских штатов подали иск против введения администрацией президента США Джо Байдена обязательной вакцинации против коронавируса для сотрудников крупных компаний, сообщил генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт.Как отметил генпрокурор, в коалицию штатов, выступивших против и призывающих остановить обязательную вакцинацию, вошли Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Аляска, Вайоминг, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота и Северная Дакота. К иску также присоединились несколько организаций."Сегодня я возглавил коалицию 11 штатов для подачи судебного иска, чтобы остановить незаконную обязательную вакцинацию, объявленную Джо Байденом … я вызываю Джо Байдена и его администрацию в суд, чтобы защитить личные свободы, сохранить бизнес Миссури и противостоять бюрократическим тиранам", - говорится в заявлении Шмитта на его сайте.Белый дом в четверг сообщил, что управление по охране труда (OSHA, входит в состав минтруда США) обязало все базирующиеся в стране компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию своих сотрудников от коронавируса до 4 января 2022 года или требовать от непривитых сотрудников сдавать отрицательный тест на коронавирус хотя бы раз в неделю.Новые требования американской администрации предполагают, что крупные компании будут выделять оплачиваемое время для своих сотрудников под вакцинацию, а также обеспечить обязательное ношение всеми непривитыми сотрудниками масок на рабочем месте. Всего работникам будет предложено три вакцины от COVID-19, все они одобрены властями США и ВОЗ: двухфазные вакцины компаний Pfizer и Moderna, а также однофазная Johnson & Johnson/Janssen.Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии более 750 тысяч человек скончались от коронавируса. Хуже всего ситуация с распространением вируса обстоит в округах, входящих в штаты Калифорния и Аризона. Общее число инфицированных COVID-19 в США составляет свыше 46,3 миллиона человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/ssha-1751140923.html

арканзас

сша

миссури

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общество, коронавирус covid-19, в мире, арканзас, сша, миссури, джо байден, воз