https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757904272.html
Мишустин продлил лотерею среди вакцинированных от COVID-19
Мишустин продлил лотерею среди вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2021
Мишустин продлил лотерею среди вакцинированных от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлил срок проведения розыгрышей среди участников вакцинации от новой коронавирусной... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T21:34
2021-11-06T21:34
2021-11-06T21:34
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
россия
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756655044_0:215:3051:1931_1920x0_80_0_0_9f329bd8fb38def99488da0d4a0b483b.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлил срок проведения розыгрышей среди участников вакцинации от новой коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.Документом, в частности, вносятся изменения в сроки проведения "эксперимента по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции"."В пункте 1 слова "1 декабря 2021 г." заменить словами "31 декабря 2021 г.", - говорится в документе.Согласно нему, оператор на сайте стимулирующего мероприятия в интернете проводит розыгрыш четыре раза за весь период, а число денежных призов увеличивается с 1 до 2 тысяч.
https://ria.ru/20211106/vaktsinatsiya-1757887964.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756655044_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3bacfbdef9a61f04e3fc5303de241a66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Мишустин продлил лотерею среди вакцинированных от COVID-19
Премьер Мишустин продлил срок лотереи среди вакцинированных от COVID-19