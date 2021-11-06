https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757904272.html

Мишустин продлил лотерею среди вакцинированных от COVID-19

Мишустин продлил лотерею среди вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2021

Мишустин продлил лотерею среди вакцинированных от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлил срок проведения розыгрышей среди участников вакцинации от новой коронавирусной... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T21:34

2021-11-06T21:34

2021-11-06T21:34

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

россия

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлил срок проведения розыгрышей среди участников вакцинации от новой коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.Документом, в частности, вносятся изменения в сроки проведения "эксперимента по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции"."В пункте 1 слова "1 декабря 2021 г." заменить словами "31 декабря 2021 г.", - говорится в документе.Согласно нему, оператор на сайте стимулирующего мероприятия в интернете проводит розыгрыш четыре раза за весь период, а число денежных призов увеличивается с 1 до 2 тысяч.

https://ria.ru/20211106/vaktsinatsiya-1757887964.html

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2021

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общество, михаил мишустин, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19