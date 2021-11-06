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В ГД назвали слова американских сенаторов о Черном море лжепомощью Украине
В ГД назвали слова американских сенаторов о Черном море лжепомощью Украине - РИА Новости, 06.11.2021
В ГД назвали слова американских сенаторов о Черном море лжепомощью Украине
Призыв американских сенаторов развернуть военное присутствие в Черном море в целях защиты Украины нарушает военные и политические законы, такая "лжепомощь" идет РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:41
2021-11-06T13:41
в мире
сша
джо байден
госдума рф
черное море
адальби шхагошев
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Призыв американских сенаторов развернуть военное присутствие в Черном море в целях защиты Украины нарушает военные и политические законы, такая "лжепомощь" идет в ущерб Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее издание Defense News со ссылкой на письмо законодателей сообщило, что два американских конгрессмена - республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер - призвали президента Джо Байдена в целях защиты Украины "развернуть военное присутствие США в Черном море", а также оказать Киеву военную поддержку."Это призыв, который соответствует нарушению политического и военного закона. Хорошо, что это делают, скажем, сенаторы, и это не какая-то обозначенная позиция Соединенных Штатов. Зная, каким образом мы реагируем на подобные возможные решения (со стороны России), США на подобные вещи идти не способны", - заявил Шхагошев.Политик назвал заявление сенаторов политической "риторикой". По мнению парламентария, Штаты будут "достаточно аккуратны в этом смысле", но такие заявления вредят Украине."Последнее время самой серьезной угрозой для Украины является подобная лжепомощь, которую могут оказать такими высказываниями и заявлениями", - констатировал депутат.
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в мире, сша, джо байден, госдума рф, черное море, адальби шхагошев, россия
13:41 06.11.2021
 
В ГД назвали слова американских сенаторов о Черном море лжепомощью Украине

Член комитета ГД Шагошев назвал слова сенаторов в США о Черном море лжепомощью Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Призыв американских сенаторов развернуть военное присутствие в Черном море в целях защиты Украины нарушает военные и политические законы, такая "лжепомощь" идет в ущерб Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее издание Defense News со ссылкой на письмо законодателей сообщило, что два американских конгрессмена - республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер - призвали президента Джо Байдена в целях защиты Украины "развернуть военное присутствие США в Черном море", а также оказать Киеву военную поддержку.
"Это призыв, который соответствует нарушению политического и военного закона. Хорошо, что это делают, скажем, сенаторы, и это не какая-то обозначенная позиция Соединенных Штатов. Зная, каким образом мы реагируем на подобные возможные решения (со стороны России), США на подобные вещи идти не способны", - заявил Шхагошев.
Политик назвал заявление сенаторов политической "риторикой". По мнению парламентария, Штаты будут "достаточно аккуратны в этом смысле", но такие заявления вредят Украине.
"Последнее время самой серьезной угрозой для Украины является подобная лжепомощь, которую могут оказать такими высказываниями и заявлениями", - констатировал депутат.
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В миреСШАДжо БайденГосдума РФЧерное мореАдальби ШхагошевРоссия
 
 
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