https://ria.ru/20211106/ukraina-1757873866.html

В ГД назвали слова американских сенаторов о Черном море лжепомощью Украине

В ГД назвали слова американских сенаторов о Черном море лжепомощью Украине - РИА Новости, 06.11.2021

В ГД назвали слова американских сенаторов о Черном море лжепомощью Украине

Призыв американских сенаторов развернуть военное присутствие в Черном море в целях защиты Украины нарушает военные и политические законы, такая "лжепомощь" идет РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T13:41

2021-11-06T13:41

2021-11-06T13:41

в мире

сша

джо байден

госдума рф

черное море

адальби шхагошев

россия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Призыв американских сенаторов развернуть военное присутствие в Черном море в целях защиты Украины нарушает военные и политические законы, такая "лжепомощь" идет в ущерб Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее издание Defense News со ссылкой на письмо законодателей сообщило, что два американских конгрессмена - республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер - призвали президента Джо Байдена в целях защиты Украины "развернуть военное присутствие США в Черном море", а также оказать Киеву военную поддержку."Это призыв, который соответствует нарушению политического и военного закона. Хорошо, что это делают, скажем, сенаторы, и это не какая-то обозначенная позиция Соединенных Штатов. Зная, каким образом мы реагируем на подобные возможные решения (со стороны России), США на подобные вещи идти не способны", - заявил Шхагошев.Политик назвал заявление сенаторов политической "риторикой". По мнению парламентария, Штаты будут "достаточно аккуратны в этом смысле", но такие заявления вредят Украине."Последнее время самой серьезной угрозой для Украины является подобная лжепомощь, которую могут оказать такими высказываниями и заявлениями", - констатировал депутат.

https://radiosputnik.ria.ru/20211106/krym-1757864090.html

сша

черное море

россия

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в мире, сша, джо байден, госдума рф, черное море, адальби шхагошев, россия