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США допустили фатальные ошибки в отношении России и усложнили себе жизнь
Названы три фатальные ошибки США в отношении России - РИА Новости, 06.11.2021
США допустили фатальные ошибки в отношении России и усложнили себе жизнь
Эксперт хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер перечислил ошибки Вашингтона на российском направлении. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T16:23
2021-11-06T18:47
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Эксперт хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер перечислил ошибки Вашингтона на российском направлении.Первым промахом США он назвал надежды на то, что Москва "вернется" под крыло Белого дома."Еще со времен победы в холодной войне США проводили совершенно ошибочную политику в отношении России и добились тем самым буквально невозможного", — продолжил Метер.Аналитик объяснил, что с момента распада СССР Штаты постоянно унижали Москву пустыми обещаниями, чем подтолкнули ее к "геополитическому возрождению".Вторая ошибка — упоение победой в холодной войне и превращение России в единственное препятствие для установления тотального доминирования Вашингтона в мире."Без России или с Москвой, примкнувшей к Вашингтону, ему было бы намного проще окончательно свести счеты с Китаем", — пояснил Метер.Он добавил, что с поддержкой России США было бы легче управиться с Пекином.Третье заблуждение — позиция по территориальному спору между Москвой и Токио из-за Южных Курил. Журналист привел в пример недавние слова премьера Фумио Кисиды, назвавшего острова суверенной территорией Японии, после чего Россия и Китай начали военно-морские учения в Японском море. При этом, заметил Метер, Токио в этих условиях продолжает покупать российский СПГ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211103/flot-1757574752.html
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в мире, сша, россия
16:23 06.11.2021 (обновлено: 18:47 06.11.2021)
 
Названы три фатальные ошибки США в отношении России

Хорватский политолог Зоран Метер: США допустили три фатальные ошибки в отношении России

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Эксперт хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер перечислил ошибки Вашингтона на российском направлении.
"Американские элиты упорно верят своим иллюзиям относительно России, живя в какой-то параллельной реальности", — заявил автор.
Первым промахом США он назвал надежды на то, что Москва "вернется" под крыло Белого дома.
"Еще со времен победы в холодной войне США проводили совершенно ошибочную политику в отношении России и добились тем самым буквально невозможного", — продолжил Метер.
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Аналитик объяснил, что с момента распада СССР Штаты постоянно унижали Москву пустыми обещаниями, чем подтолкнули ее к "геополитическому возрождению".
Вторая ошибка — упоение победой в холодной войне и превращение России в единственное препятствие для установления тотального доминирования Вашингтона в мире.
"Без России или с Москвой, примкнувшей к Вашингтону, ему было бы намного проще окончательно свести счеты с Китаем", — пояснил Метер.
Он добавил, что с поддержкой России США было бы легче управиться с Пекином.
Третье заблуждение — позиция по территориальному спору между Москвой и Токио из-за Южных Курил. Журналист привел в пример недавние слова премьера Фумио Кисиды, назвавшего острова суверенной территорией Японии, после чего Россия и Китай начали военно-морские учения в Японском море. При этом, заметил Метер, Токио в этих условиях продолжает покупать российский СПГ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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