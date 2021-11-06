16:23 06.11.2021 (обновлено: 18:47 06.11.2021)
Названы три фатальные ошибки США в отношении России
Хорватский политолог Зоран Метер: США допустили три фатальные ошибки в отношении России
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Эксперт хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер перечислил ошибки Вашингтона на российском направлении.
"Американские элиты упорно верят своим иллюзиям относительно России, живя в какой-то параллельной реальности", — заявил автор.
Первым промахом США он назвал надежды на то, что Москва "вернется" под крыло Белого дома.
"Еще со времен победы в холодной войне США проводили совершенно ошибочную политику в отношении России и добились тем самым буквально невозможного", — продолжил Метер.
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Аналитик объяснил, что с момента распада СССР Штаты постоянно унижали Москву пустыми обещаниями, чем подтолкнули ее к "геополитическому возрождению".
Вторая ошибка — упоение победой в холодной войне и превращение России в единственное препятствие для установления тотального доминирования Вашингтона в мире.
"Без России или с Москвой, примкнувшей к Вашингтону, ему было бы намного проще окончательно свести счеты с Китаем", — пояснил Метер.
Он добавил, что с поддержкой России США было бы легче управиться с Пекином.
Третье заблуждение — позиция по территориальному спору между Москвой и Токио из-за Южных Курил. Журналист привел в пример недавние слова премьера Фумио Кисиды, назвавшего острова суверенной территорией Японии, после чего Россия и Китай начали военно-морские учения в Японском море. При этом, заметил Метер, Токио в этих условиях продолжает покупать российский СПГ.
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