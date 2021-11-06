https://ria.ru/20211106/soldaty-1757900498.html

В Мали эстонские военные по ошибке обстреляли британских союзников

В Мали эстонские военные по ошибке обстреляли британских союзников - РИА Новости, 06.11.2021

В Мали эстонские военные по ошибке обстреляли британских союзников

Эстонские военнослужащие, несущие службу на военной базе Гао в Мали, по ошибке открыли огонь по британским солдатам, которые при приближении к базе не выполнили РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T20:37

2021-11-06T20:37

2021-11-06T20:37

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноя - РИА Новости. Эстонские военнослужащие, несущие службу на военной базе Гао в Мали, по ошибке открыли огонь по британским солдатам, которые при приближении к базе не выполнили предусмотренные в целях безопасности процедуры, никто не пострадал, сообщила в субботу газета Postimees."Инцидент со стрельбой произошел, когда к военной базе приблизился микроавтобус с британскими солдатами. Эстонские военнослужащие, охранявшие базу, открыли огонь по машине, поскольку британцы не сообщили персоналу базы о своем приближении в соответствии с правилами",- говорится в сообщении.Глава пресс-службы эстонских Сил обороны Таави Каротамм подтвердил Postimees, что инцидент имел место. "Эстонские военнослужащие верно выполнили все предусмотренные процедурой правила. Ни эстонские солдаты, ни солдаты союзников не пострадали в этом инциденте",-сказал Каротамм.Эстонские военнослужащие с 2018 года принимают участие в операции "Бархани", которую проводит Франция в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад). Целью операции является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около 4 тысяч военнослужащих.Эстонский контингент расквартирован на побережье реки Нигер в городе Гао на французской военной базе - здесь служит около 1500 человек из разных стран. В рамках операции "Бархан" эстонские военнослужащие заняты патрулированием города и окрестностей, защитой базы и дежурством в качестве отряда быстрого реагирования.В марте 2020 года Франция и ее европейские союзники создали оперативную группу "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали. Помимо Франции, в формировании оперативной группы участвуют Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Мали, Нидерланды, Нигер, Норвегия, Португалия, Швеция и Чехия.

https://ria.ru/20211029/afrika-1756926759.html

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в мире, мали, норвегия, чехия, эстония, португалия, великобритания