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Появилось видео, на котором Саакашвили ест, несмотря на голодовку
Появилось видео, на котором Саакашвили ест, несмотря на голодовку - РИА Новости, 06.11.2021
Появилось видео, на котором Саакашвили ест, несмотря на голодовку
Специальная пенитенциарная служба Грузии в Facebook опубликовала кадры, на которых экс-президент Михаил Саакашвили ест и пьет соки, несмотря на голодовку. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T19:07
2021-11-06T22:47
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
facebook
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — РИА Новости. Специальная пенитенциарная служба Грузии в Facebook опубликовала кадры, на которых экс-президент Михаил Саакашвили ест и пьет соки, несмотря на голодовку.Как ранее утверждали адвокаты и личный врач политика, состояние здоровья их подопечного стало критическим после того, как первого октября он объявил голодовку. По их словам, ему нужна госпитализация за пределами пенитенциарного учреждения."В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили. На этих фото и видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня. Мы также публикуем фотографии продуктов, полученных Михаилом Саакашвили", — сказано в заявлении службы.Глава Минюста Рати Брегадзе накануне сообщил, что состояние здоровья заключенного стабильное, он принимает медикаменты, жизненные показатели у него в норме. Как говорит Брегадзе, Саакашвили питается кашами и пьет натуральные соки. В ответ экс-президент в письменном заявлении сообщил, что действительно выпил несколько бутылок сока, так как это входит в протокол голодовки. Но чтобы избежать любого вида спекуляций, теперь он отказывается и от медикаментозного лечения, в частности от переливаний электролитами, таблеток глюкозы и так далее.Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны ион лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.
https://ria.ru/20211106/saakashvili-1757865772.html
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7 495 645-6601
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60
Саакашвили ест в присутствии врачей вопреки заявлению о собственной голодовке
Минюст Грузии показал несколько видео, на которых Саакашвили ест в окружении врачей. Сам экс-президент ранее написал в Facebook, что «не принимает никакой еды» и продолжает голодовку. Как говорится в сообщении специальной пенитенциарной службы, экс-президент ест кашу и пьёт натуральные соки в разное время суток.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, facebook, задержание саакашвили в грузии
19:07 06.11.2021 (обновлено: 22:47 06.11.2021)
 
Появилось видео, на котором Саакашвили ест, несмотря на голодовку

Появилось видео, на котором объявивший голодовку Саакашвили принимает пищу

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 6 ноя — РИА Новости. Специальная пенитенциарная служба Грузии в Facebook опубликовала кадры, на которых экс-президент Михаил Саакашвили ест и пьет соки, несмотря на голодовку.
Как ранее утверждали адвокаты и личный врач политика, состояние здоровья их подопечного стало критическим после того, как первого октября он объявил голодовку. По их словам, ему нужна госпитализация за пределами пенитенциарного учреждения.
"В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили. На этих фото и видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня. Мы также публикуем фотографии продуктов, полученных Михаилом Саакашвили", — сказано в заявлении службы.
Глава Минюста Рати Брегадзе накануне сообщил, что состояние здоровья заключенного стабильное, он принимает медикаменты, жизненные показатели у него в норме. Как говорит Брегадзе, Саакашвили питается кашами и пьет натуральные соки. В ответ экс-президент в письменном заявлении сообщил, что действительно выпил несколько бутылок сока, так как это входит в протокол голодовки. Но чтобы избежать любого вида спекуляций, теперь он отказывается и от медикаментозного лечения, в частности от переливаний электролитами, таблеток глюкозы и так далее.
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Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны ион лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.
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В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийFacebookЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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