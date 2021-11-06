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Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются - РИА Новости, 06.11.2021
Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
При противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 сотрудники СМП Еврейской АО, накануне заявившие об увольнении из-за нежелания прививаться, получат медотвод, а... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:04
2021-11-06T18:57
еврейская автономная область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. При противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 сотрудники СМП Еврейской АО, накануне заявившие об увольнении из-за нежелания прививаться, получат медотвод, а несколько человек уже согласилось привиться, сообщает правительство региона.Из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса (согласно предписанию Роспотребнадзора, прививка должна быть сделана в два этапа — до 15 ноября и до 15 декабря) коллектив скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково написал заявления на увольнение. Работники скорой, прокуратура и главврач cтанции скорой помощи ЕАО сообщали о 27 сотрудниках, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы. В пресс-службе губернатора ЕАО привели другую цифру — 26 пожелавших уволиться. Как ранее рассказала агентству представитель департамента информационной политики губернатора и правительства региона, "многие из них позабирали заявления об увольнении, но не все"."В данный момент сотрудники скорой проходят обследование у инфекциониста. Если у кого-то будут выявлены объективные противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, эти люди получат медотвод. Несколько человек на прививки уже записались", — говорится в сообщении.По данным правительства области, на сотрудников возымел действие "откровенный разговор с коллективом", произошедший накануне. В нем принимали участие зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев, главврач станции скорой помощи Владислав Коган, прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, были и представители администрации района, заксобрания.Ранее водитель скорой в Облучье Иван Краснослободцев сообщил РИА Новости, что заявления на увольнения отозвали все, кроме двух работников, которые решили уволиться по "семейным обстоятельствам". В правительстве ЕАО подтвердили информацию, отметив, что заявления отозвали все, кроме двух коллег, "и их решение никак не связано с необходимостью вакцинироваться: бригаду облученских медиков покидают фельдшер и медсестра: одна переезжает в другой регион, у второй — изменения в личной жизни".Как сообщал Краснослободцев, "конструктивного диалога" в ходе встречи накануне не состоялось. "Все остались при своем мнении, окончательного решения не принято", — заявлял он. По его словам, ситуация, по сути, не изменилась, потому что главврач обязан будет отстранить работников без прививки с 15 ноября. "Получается, теперь мы не сами увольняемся, а работодатель должен предпринять меры, согласно положению санитарного врача", — сказал он, добавив, что "это будет коллапс для района".
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еврейская автономная область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:04 06.11.2021 (обновлено: 18:57 06.11.2021)
 
Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются

Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются от коронавируса

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. При противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 сотрудники СМП Еврейской АО, накануне заявившие об увольнении из-за нежелания прививаться, получат медотвод, а несколько человек уже согласилось привиться, сообщает правительство региона.
Из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса (согласно предписанию Роспотребнадзора, прививка должна быть сделана в два этапа — до 15 ноября и до 15 декабря) коллектив скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково написал заявления на увольнение. Работники скорой, прокуратура и главврач cтанции скорой помощи ЕАО сообщали о 27 сотрудниках, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы. В пресс-службе губернатора ЕАО привели другую цифру — 26 пожелавших уволиться. Как ранее рассказала агентству представитель департамента информационной политики губернатора и правительства региона, "многие из них позабирали заявления об увольнении, но не все".
"В данный момент сотрудники скорой проходят обследование у инфекциониста. Если у кого-то будут выявлены объективные противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, эти люди получат медотвод. Несколько человек на прививки уже записались", — говорится в сообщении.
По данным правительства области, на сотрудников возымел действие "откровенный разговор с коллективом", произошедший накануне. В нем принимали участие зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев, главврач станции скорой помощи Владислав Коган, прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, были и представители администрации района, заксобрания.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
Вчера, 09:56Распространение коронавируса
Сотрудник рассказал, почему медработники скорой в ЕАО забрали заявления
Ранее водитель скорой в Облучье Иван Краснослободцев сообщил РИА Новости, что заявления на увольнения отозвали все, кроме двух работников, которые решили уволиться по "семейным обстоятельствам". В правительстве ЕАО подтвердили информацию, отметив, что заявления отозвали все, кроме двух коллег, "и их решение никак не связано с необходимостью вакцинироваться: бригаду облученских медиков покидают фельдшер и медсестра: одна переезжает в другой регион, у второй — изменения в личной жизни".
Как сообщал Краснослободцев, "конструктивного диалога" в ходе встречи накануне не состоялось. "Все остались при своем мнении, окончательного решения не принято", — заявлял он. По его словам, ситуация, по сути, не изменилась, потому что главврач обязан будет отстранить работников без прививки с 15 ноября. "Получается, теперь мы не сами увольняемся, а работодатель должен предпринять меры, согласно положению санитарного врача", — сказал он, добавив, что "это будет коллапс для района".
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 15:41Распространение коронавируса
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