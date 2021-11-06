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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211106/skarsgard-1757574969.html
Стеллан Скарсгард снимется в полнометражном дебюте китайского режиссера
Стеллан Скарсгард снимется в полнометражном дебюте китайского режиссера - РИА Новости, 06.11.2021
Стеллан Скарсгард снимется в полнометражном дебюте китайского режиссера
Стеллан Скарсгард снимется в психологической криминальной драме китайского режиссера Рана Хуана "Что остается" ("What remains"), сообщает Variety. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T03:13
2021-11-06T03:13
культура
новости культуры
кино и сериалы
ларс фон триер
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Стеллан Скарсгард снимется в психологической криминальной драме китайского режиссера Рана Хуана "Что остается" ("What remains"), сообщает Variety.Сценарий ленты написала жена шведского актера — Меган Эверетт. Также в ленте снимется одни из его сыновей — Густаф, широкой аудитории он известен по роли Флоки в телесериале "Викинги". Ран Хуан учился в Бирмингемском университете и Голдсмитский колледже. Международное признание ему принесли его видео, картины, инсталляции и перформансы. Для постановщика "Что останется" — дебют в полном метре. Его предыдущий проект "The administration of glory" в 2014 участвовал в конкурсе короткометражных фильмов в Каннах.Стеллан Скарсгард — один из любимых актеров Ларса фон Триера. Он снимался в таких фильмах датчанина, как "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Меланхолия" и "Нимфоманка". Знаком он и фанатам голливудских блокбастеров. Его можно увидеть в "Пиратах Карибского моря: Сундук мертвеца", "Торе", "Девушке с татуировкой дракона" и других. 16 сентября 2021 в российский прокат вышла "Дюна" Дени Вильнева. В этой картине Скарсгард сыграл антагониста барона Владимира Харконнена. У Стеллана восемь детей. И не только Густаф стал актером. Его сыновья Александр ("Тарзан. Легенда", "Большая маленькая ложь") и Билл ("Оно", "Касл-Рок"), как и их отец, тоже покорили Голливуд. Съемки картины "Что останется" начнутся в декабре в Финляндии.
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новости культуры, кино и сериалы, ларс фон триер
03:13 06.11.2021
 
Стеллан Скарсгард снимется в полнометражном дебюте китайского режиссера

Стеллан Скарсгард снимется в драме китайского режиссера Рана Хуана "Что остается"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваляАктер Стеллан Скарсгард на 76-м Венецианском международном кинофестивале
Актер Стеллан Скарсгард на 76-м Венецианском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Стеллан Скарсгард снимется в психологической криминальной драме китайского режиссера Рана Хуана "Что остается" ("What remains"), сообщает Variety.
Сценарий ленты написала жена шведского актера — Меган Эверетт. Также в ленте снимется одни из его сыновей — Густаф, широкой аудитории он известен по роли Флоки в телесериале "Викинги".
Ран Хуан учился в Бирмингемском университете и Голдсмитский колледже. Международное признание ему принесли его видео, картины, инсталляции и перформансы. Для постановщика "Что останется" — дебют в полном метре. Его предыдущий проект "The administration of glory" в 2014 участвовал в конкурсе короткометражных фильмов в Каннах.
Стеллан Скарсгард — один из любимых актеров Ларса фон Триера. Он снимался в таких фильмах датчанина, как "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Меланхолия" и "Нимфоманка". Знаком он и фанатам голливудских блокбастеров. Его можно увидеть в "Пиратах Карибского моря: Сундук мертвеца", "Торе", "Девушке с татуировкой дракона" и других. 16 сентября 2021 в российский прокат вышла "Дюна" Дени Вильнева. В этой картине Скарсгард сыграл антагониста барона Владимира Харконнена.
У Стеллана восемь детей. И не только Густаф стал актером. Его сыновья Александр ("Тарзан. Легенда", "Большая маленькая ложь") и Билл ("Оно", "Касл-Рок"), как и их отец, тоже покорили Голливуд.
Съемки картины "Что останется" начнутся в декабре в Финляндии.
Кадр из фильма Дюна
1 ноября, 17:54Культура
Студия Warner Bros. выдвинула фильм "Дюна" на 14 "Оскаров"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЛарс Фон Триер
 
 
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