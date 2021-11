https://ria.ru/20211106/skarsgard-1757574969.html

Стеллан Скарсгард снимется в полнометражном дебюте китайского режиссера

Стеллан Скарсгард снимется в психологической криминальной драме китайского режиссера Рана Хуана "Что остается" ("What remains"), сообщает Variety. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T03:13

2021-11-06T03:13

2021-11-06T03:13

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Стеллан Скарсгард снимется в психологической криминальной драме китайского режиссера Рана Хуана "Что остается" ("What remains"), сообщает Variety.Сценарий ленты написала жена шведского актера — Меган Эверетт. Также в ленте снимется одни из его сыновей — Густаф, широкой аудитории он известен по роли Флоки в телесериале "Викинги". Ран Хуан учился в Бирмингемском университете и Голдсмитский колледже. Международное признание ему принесли его видео, картины, инсталляции и перформансы. Для постановщика "Что останется" — дебют в полном метре. Его предыдущий проект "The administration of glory" в 2014 участвовал в конкурсе короткометражных фильмов в Каннах.Стеллан Скарсгард — один из любимых актеров Ларса фон Триера. Он снимался в таких фильмах датчанина, как "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Меланхолия" и "Нимфоманка". Знаком он и фанатам голливудских блокбастеров. Его можно увидеть в "Пиратах Карибского моря: Сундук мертвеца", "Торе", "Девушке с татуировкой дракона" и других. 16 сентября 2021 в российский прокат вышла "Дюна" Дени Вильнева. В этой картине Скарсгард сыграл антагониста барона Владимира Харконнена. У Стеллана восемь детей. И не только Густаф стал актером. Его сыновья Александр ("Тарзан. Легенда", "Большая маленькая ложь") и Билл ("Оно", "Касл-Рок"), как и их отец, тоже покорили Голливуд. Съемки картины "Что останется" начнутся в декабре в Финляндии.

