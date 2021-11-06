https://ria.ru/20211106/shpion-1757845509.html

В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона

В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона - РИА Новости, 06.11.2021

В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона

Присяжные в США признали виновным в сговоре предполагаемого китайского шпиона, сообщил в пятницу минюст США. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T01:59

2021-11-06T01:59

2021-11-06T01:59

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Присяжные в США признали виновным в сговоре предполагаемого китайского шпиона, сообщил в пятницу минюст США.Яньцзюнь Сюй, который был арестован в Бельгии и экстрадирован в США, признан виновным по пяти пунктам, касающимся экономического шпионажа и кражи торговых секретов. Таким образом, ему грозит до 60 лет тюрьмы и штрафы до 5 миллионов долларов.Американский минюст прямо называет подсудимого агентом китайской разведки, приводя его должность - первый замруководителя управления в шестом управлении госбезопасности провинции Цзянсу.Жюри присяжных сочло, что Яньцзюнь Сюй занимался шпионажем против американских аэрокосмических компаний, включая GE Aviation.

https://ria.ru/20211028/kazn-1756601297.html

сша

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2021

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в мире, сша