https://ria.ru/20211106/shpion-1757845509.html
В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона - РИА Новости, 06.11.2021
В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
Присяжные в США признали виновным в сговоре предполагаемого китайского шпиона, сообщил в пятницу минюст США. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T01:59
2021-11-06T01:59
2021-11-06T01:59
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Присяжные в США признали виновным в сговоре предполагаемого китайского шпиона, сообщил в пятницу минюст США.Яньцзюнь Сюй, который был арестован в Бельгии и экстрадирован в США, признан виновным по пяти пунктам, касающимся экономического шпионажа и кражи торговых секретов. Таким образом, ему грозит до 60 лет тюрьмы и штрафы до 5 миллионов долларов.Американский минюст прямо называет подсудимого агентом китайской разведки, приводя его должность - первый замруководителя управления в шестом управлении госбезопасности провинции Цзянсу.Жюри присяжных сочло, что Яньцзюнь Сюй занимался шпионажем против американских аэрокосмических компаний, включая GE Aviation.
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сша
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в мире, сша
В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона Яньцзюнь Сюя