https://ria.ru/20211106/sevastopol-1757877600.html

В Севастополе не будут продлевать нерабочую неделю

В Севастополе не будут продлевать нерабочую неделю - РИА Новости, 06.11.2021

В Севастополе не будут продлевать нерабочую неделю

Нерабочая неделя в Севастополе после 7 ноября продлеваться не будет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T14:38

2021-11-06T14:38

2021-11-06T14:45

распространение коронавируса

общество

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сергей аксенов (политик)

михаил развожаев

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Нерабочая неделя в Севастополе после 7 ноября продлеваться не будет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Уважаемые севастопольцы! 8 ноября в городе закончится период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады. Все остальные ограничения сохраняются согласно указу губернатора №14", - написал Развожаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что режим нерабочих дней в республике из-за ситуации с коронавирусом не будет продлеваться.

https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757863284.html

севастополь

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2021

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общество, севастополь, сергей аксенов (политик), михаил развожаев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии