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В Италии произошли столкновения с полицией из-за COVID-сертификатов

В Италии произошли столкновения с полицией из-за COVID-сертификатов - РИА Новости, 06.11.2021

В Италии произошли столкновения с полицией из-за COVID-сертификатов

Столкновения между правоохранителями и манифестантами произошли в субботу вечером в Триесте и Милане на севере Италии, где противники так называемых green pass... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T23:06

2021-11-06T23:06

2021-11-06T23:06

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РИМ, 6 ноя – РИА Новости. Столкновения между правоохранителями и манифестантами произошли в субботу вечером в Триесте и Милане на севере Италии, где противники так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) организовали крупные демонстрации протеста, сообщил новостной телеканал Tgcom24.Согласно этой информации, около 19.30 (21.30 мск) несколько сотен протестующих попытались прорваться на главную площадь Триеста - Площадь единства Италии, куда по решению городских властей доступ манифестантам в эту субботу был запрещен. Правоохранители применили дубинки и оттеснили нарушителей порядка от площади. По свидетельствам журналистов, в сторону полицейских и карабинеров полетели стулья и столики из местных баров, а также стеклянные бутылки. В настоящее время столкновения прекратились, однако манифестанты не покидают центр города, а некоторые из них даже устроили там сидячую демонстрацию. Правоохранители задержали нескольких человек.Манифестация в Триесте началась в три часа дня (17.00 мск) и вплоть до вечерних событий проходила мирно. Ее участники скандировали "Свобода! Свобода!" и "No green pass!". По данным квестуры (полицейского управления) Триеста, в акции приняли участие около 8 тысяч человек, это вторая по численности манифестация в этом городе за последние десять лет.В субботу в ходе аналогичной манифестации протеста против green pass в Милане также возникли беспорядки. По информации миланской газеты Corriere della Sera, примерно в семь часов вечера (21.00 мск) колонна демонстрантов, в которой шли около 4 тысяч человек, неожиданно изменила утвержденный властями маршрут движения, однако правоохранители заблокировали дорогу протестующим близ Университета Боккони. Небольшие группы манифестантов пытались прорваться через цепь правоохранителей, но были остановлены. Некоторые из протестующих зажигали дымовые шашки.Многочисленная манифестация противников green pass состоялась в субботу также в Турине, где группа анархистов попыталась спровоцировать беспорядки, однако была сразу же блокирована полицией.С 15 октября в Италии вступило в силу постановление правительства об обязательном предъявлении так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) для доступа на рабочее место на производстве и в офисах. Это решение вызвало многочисленные протесты как со стороны принципиальных противников вакцинации, так и тех работников, которые до сих пор не сделали прививку от COVID-19. По официальным данным, на Апеннинах в настоящее время насчитывается около 3,8 миллиона трудящихся, которые не были вакцинированы.Массовые манифестации протеста против green pass с конца июля регулярно проходят во многих крупных городах Италии. Подобная акция в Риме 9 октября из-за провокационных действий неофашистов и экстремистов переросла в беспорядки. Докеры Триеста 14 октября объявили бессрочную забастовку, призвав правительство пересмотреть свое решение относительно COVID-сертификатов, и на следующий день заблокировали основные въезды в порт. Для поддержки протестующих рабочих к порту Триеста из разных городов Италии прибыли многочисленные противники green pass. Однако 18 октября полиция вытеснила манифестантов с площади у порта, применив водометы, слезоточивый газ и дымовые шашки.

https://ria.ru/20211103/revaktsinatsiya-1757659834.html

https://ria.ru/20211104/medsestra-1757684894.html

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