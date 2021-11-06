https://ria.ru/20211106/samokat-1757874006.html

Прокуратура установила подростка, сбившего на самокате в Москве женщину

Прокуратура установила подростка, сбившего на самокате в Москве женщину - РИА Новости, 06.11.2021

Прокуратура установила подростка, сбившего на самокате в Москве женщину

Установлена личность молодого человека, сбившего на самокате женщину в центре Москвы, им оказался 13-летний подросток, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T13:43

2021-11-06T13:43

2021-11-06T14:00

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Установлена личность молодого человека, сбившего на самокате женщину в центре Москвы, им оказался 13-летний подросток, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину в центре Москвы. Рядом с 77-летней москвичкой оказались сотрудники Росгвардии, они вызвали "скорую" и оказали женщине помощь. Пострадавшая была госпитализирована в одну из городских больниц с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами, а также переломом плеча. Было возбуждено уголовное дело."Установлена личность лица, управлявшего электросамокатом в момент наезда на 77-летнюю женщину в центре Москвы. Им оказался 13-летний житель столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20211019/transport-1755113814.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)