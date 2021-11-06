https://ria.ru/20211106/samoizolyatsiya-1757875377.html
Непривитых пожилых жителей Ульяновской области отправят на самоизоляцию
Непривитых пожилых жителей Ульяновской области отправят на самоизоляцию - РИА Новости, 06.11.2021
Непривитых пожилых жителей Ульяновской области отправят на самоизоляцию
Невакционированных жителей Ульяновской области старше 60 лет отправят на самоизоляцию с 8 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T14:04
2021-11-06T14:04
2021-11-06T14:04
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САМАРА, 6 ноя – РИА Новости. Невакционированных жителей Ульяновской области старше 60 лет отправят на самоизоляцию с 8 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона."По словам и. о. министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гашкова, необходимо введение самоизоляции для невакцинированных лиц старше 60 лет", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, соответствующие изменения будут внесены в указ губернатора. Решение, по данным областных властей, принято исходя из высокой заболеваемости, тяжести течения новой коронавирусной инфекции и смертности среди лиц в возрасте старше 60 лет, недостаточного количества привитых в данной возрастной категории.По данным регионального минздрава, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в Ульяновской области составляет 109 311 человек, из них 27% - лица в возрасте старше 60 лет. На амбулаторном лечении в регионе находятся 12 956 человек, из них 23,7% - лица старше 60 лет. В стационарах лечатся 2700 пациентов, из них 73,7% - лица старше 60 лет. По информации ведомства, вакцинированы первым компонентом от COVID-19 464 654 жителя области, в том числе 143 885 человек в возрасте старше 60 лет.
https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757828887.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ульяновская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Непривитых пожилых жителей Ульяновской области отправят на самоизоляцию
Непривитых жителей Ульяновской области старше 60 лет отправят на самоизоляцию
САМАРА, 6 ноя – РИА Новости.
Невакционированных жителей Ульяновской области
старше 60 лет отправят на самоизоляцию с 8 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По словам и. о. министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гашкова, необходимо введение самоизоляции для невакцинированных лиц старше 60 лет", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, соответствующие изменения будут внесены в указ губернатора. Решение, по данным областных властей, принято исходя из высокой заболеваемости, тяжести течения новой коронавирусной инфекции и смертности среди лиц в возрасте старше 60 лет, недостаточного количества привитых в данной возрастной категории.
По данным регионального минздрава, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в Ульяновской области составляет 109 311 человек, из них 27% - лица в возрасте старше 60 лет. На амбулаторном лечении в регионе находятся 12 956 человек, из них 23,7% - лица старше 60 лет. В стационарах лечатся 2700 пациентов, из них 73,7% - лица старше 60 лет. По информации ведомства, вакцинированы первым компонентом от COVID-19 464 654 жителя области, в том числе 143 885 человек в возрасте старше 60 лет.