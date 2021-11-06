https://ria.ru/20211106/prudy-1758451674.html

Работы по благоустройству двух прудов на проспекте Вернадского завершены

Работы по благоустройству двух прудов на проспекте Вернадского завершены - РИА Новости, 10.11.2021

Работы по благоустройству двух прудов на проспекте Вернадского завершены

Работы по благоустройству двух прудов на проспекте Вернадского завершились в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-06T11:21

2021-11-06T11:21

2021-11-10T18:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758452888_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c04e0d72f216d28a598ef28c9893bd29.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Работы по благоустройству двух прудов на проспекте Вернадского завершились в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.Отмечается, что в восточной части каждого из прудов создали зону биоплато: высадили камыш, ирис обыкновенный, сусак зонтичный и кубышку желтую."Эта водная растительность предотвратит цветение воды, станет укрытием для рыб и местом гнездования для водоплавающих птиц", - уточняет пресс-служба комплекса.Там также рассказали, что на третьем, самом крупном пруду каскада, проводят аналогичный комплекс работ. Специалисты осушили водоем и уже на 40% очистили ложе от ила и грунта. Завершить основные работы планируется до конца года, а растения высадят в следующем году.

https://ria.ru/20211015/blagoustroystvo-1754703557.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы