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Работы по благоустройству двух прудов на проспекте Вернадского завершены
Работы по благоустройству двух прудов на проспекте Вернадского завершены - РИА Новости, 10.11.2021
Работы по благоустройству двух прудов на проспекте Вернадского завершены
Работы по благоустройству двух прудов на проспекте Вернадского завершились в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-06T11:21
2021-11-06T11:21
2021-11-10T18:36
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Работы по благоустройству двух прудов на проспекте Вернадского завершились в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.Отмечается, что в восточной части каждого из прудов создали зону биоплато: высадили камыш, ирис обыкновенный, сусак зонтичный и кубышку желтую."Эта водная растительность предотвратит цветение воды, станет укрытием для рыб и местом гнездования для водоплавающих птиц", - уточняет пресс-служба комплекса.Там также рассказали, что на третьем, самом крупном пруду каскада, проводят аналогичный комплекс работ. Специалисты осушили водоем и уже на 40% очистили ложе от ила и грунта. Завершить основные работы планируется до конца года, а растения высадят в следующем году.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Работы по благоустройству двух прудов на проспекте Вернадского завершились в Москве
, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
"Завершились работы по благоустройству двух из трех прудов каскада возле пересечения проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. На водоемах общей площадью 0,13 га специалисты комплекса городского хозяйства вычистили иловый осадок и углубили дно, полностью заменили железобетонные конструкции береговой полосы, заново сформировали чаши дна и уложили водоупорный слой из прочной и эластичной мембраны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в восточной части каждого из прудов создали зону биоплато: высадили камыш, ирис обыкновенный, сусак зонтичный и кубышку желтую.
"Эта водная растительность предотвратит цветение воды, станет укрытием для рыб и местом гнездования для водоплавающих птиц", - уточняет пресс-служба комплекса.
Там также рассказали, что на третьем, самом крупном пруду каскада, проводят аналогичный комплекс работ. Специалисты осушили водоем и уже на 40% очистили ложе от ила и грунта. Завершить основные работы планируется до конца года, а растения высадят в следующем году.