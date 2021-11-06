https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757867296.html

Пассажир поезда Москва — Адлер ранил полицейского и росгвардейца

Пассажир поезда Москва — Адлер ранил полицейского и росгвардейца - РИА Новости, 06.11.2021

Пассажир поезда Москва — Адлер ранил полицейского и росгвардейца

Пассажир поезда Москва — Адлер, который закрылся в купе и начал стрелять из травматического пистолета, когда его пытались оттуда вывести, ранил не только... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:06

2021-11-06T12:06

2021-11-06T15:24

происшествия

тульская область

тула

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Пассажир поезда Москва — Адлер, который закрылся в купе и начал стрелять из травматического пистолета, когда его пытались оттуда вывести, ранил не только полицейского, но и росгвардейца, сообщила журналистам представитель СУ СК России по Тульской области.Ранее управление на транспорте МВД России по ЦФО и СУ СК России по Тульской области сообщили, что ночью в субботу в поезде Москва — Адлер пассажир повел себя неадекватно и заперся в купе. На станции Тула вызвали полицию. Пассажир выстрелил из травматического пистолета и ранил полицейского в руку. Пассажиры при инциденте не пострадали. По факту ранения полицейского следствие возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Сообщалось также, что пассажир стрелял в одного из сотрудников СОБРа управления Росгвардии.Представитель следственного управления уточнила журналистам, что в росгвардейца пассажир тоже попал."Стрелял он и в сотрудника линейного отдела полиции, и в росгвардейца (собровца). И попал в обоих. Тяжесть повреждений нам даст только экспертиза", — сказала собеседница.Она отметила, что следствие оценит действия пассажира в отношении обоих сотрудников, так как они оба пострадали.

https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757860366.html

https://ria.ru/20210830/nozh-1747869297.html

тульская область

тула

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тульская область, тула, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия