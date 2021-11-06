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Пассажир поезда "Москва — Адлер" закрылся в купе и ранил полицейского
Пассажир поезда "Москва — Адлер" закрылся в купе и ранил полицейского - РИА Новости, 06.11.2021
Пассажир поезда "Москва — Адлер" закрылся в купе и ранил полицейского
Пассажир поезда "Москва-Адлер" на станции Тула повел себя неадекватно и закрылся в купе, а потом ранил из огнестрельного оружия полицейского, сообщает в субботу РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T10:29
2021-11-06T10:48
происшествия
ставрополь
тула
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Пассажир поезда "Москва-Адлер" на станции Тула повел себя неадекватно и закрылся в купе, а потом ранил из огнестрельного оружия полицейского, сообщает в субботу управление на транспорте МВД России по ЦФО."Шестого ноября примерно 1.30 в линейный отдел МВД России на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования "Москва-Адлер", что один из пассажиров ведёт себя неадекватно и требуется наряд полиции", - говорится в сообщении.К моменту прибытия на место происшествия сотрудников транспортной полиции мужчина, житель Ставрополя 1977 года рождения, закрылся в купе.Вагон был оцеплен сотрудниками полиции, других пассажиров поезда эвакуировали на безопасное расстояние, никто из них не пострадал. Мужчина отказался добровольно покинуть купе, был задержан совместно с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.Уголовное дело возбуждено после того, как закрывшийся в купе поезда "Москва-Адлер" на станции Тула пассажир ранил полицейского из травматического пистолета, сообщает СУСК России по Тульской области."Злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из травматического оружия. Также он произвел выстрел в прибывшего на место происшествия одного из сотрудников СОБРа управления Росгвардии. По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по... части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении следственного управления.Сообщается, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, изъяли оружие, из которого производились выстрелы, назначили необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20210830/nozh-1747869297.html
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происшествия, ставрополь, тула, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
10:29 06.11.2021 (обновлено: 10:48 06.11.2021)
 
Пассажир поезда "Москва — Адлер" закрылся в купе и ранил полицейского

Пассажир поезда "Москва — Адлер" закрылся в купе и выстрелил в полицейского

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Пассажир поезда "Москва-Адлер" на станции Тула повел себя неадекватно и закрылся в купе, а потом ранил из огнестрельного оружия полицейского, сообщает в субботу управление на транспорте МВД России по ЦФО.
"Шестого ноября примерно 1.30 в линейный отдел МВД России на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования "Москва-Адлер", что один из пассажиров ведёт себя неадекватно и требуется наряд полиции", - говорится в сообщении.
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К моменту прибытия на место происшествия сотрудников транспортной полиции мужчина, житель Ставрополя 1977 года рождения, закрылся в купе.
"Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвёл выстрел из неустановленного оружия и причинил одному из сотрудников ранение руки. Пострадавшему оказана медицинская помощь", - информирует ведомство.
Вагон был оцеплен сотрудниками полиции, других пассажиров поезда эвакуировали на безопасное расстояние, никто из них не пострадал. Мужчина отказался добровольно покинуть купе, был задержан совместно с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
Уголовное дело возбуждено после того, как закрывшийся в купе поезда "Москва-Адлер" на станции Тула пассажир ранил полицейского из травматического пистолета, сообщает СУСК России по Тульской области.
"Злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из травматического оружия. Также он произвел выстрел в прибывшего на место происшествия одного из сотрудников СОБРа управления Росгвардии. По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по... части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении следственного управления.
Сообщается, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, изъяли оружие, из которого производились выстрелы, назначили необходимые экспертизы.
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