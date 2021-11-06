https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757860366.html

Пассажир поезда "Москва — Адлер" закрылся в купе и ранил полицейского

Пассажир поезда "Москва — Адлер" закрылся в купе и ранил полицейского - РИА Новости, 06.11.2021

Пассажир поезда "Москва — Адлер" закрылся в купе и ранил полицейского

Пассажир поезда "Москва-Адлер" на станции Тула повел себя неадекватно и закрылся в купе, а потом ранил из огнестрельного оружия полицейского, сообщает в субботу РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T10:29

2021-11-06T10:29

2021-11-06T10:48

происшествия

ставрополь

тула

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Пассажир поезда "Москва-Адлер" на станции Тула повел себя неадекватно и закрылся в купе, а потом ранил из огнестрельного оружия полицейского, сообщает в субботу управление на транспорте МВД России по ЦФО."Шестого ноября примерно 1.30 в линейный отдел МВД России на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования "Москва-Адлер", что один из пассажиров ведёт себя неадекватно и требуется наряд полиции", - говорится в сообщении.К моменту прибытия на место происшествия сотрудников транспортной полиции мужчина, житель Ставрополя 1977 года рождения, закрылся в купе.Вагон был оцеплен сотрудниками полиции, других пассажиров поезда эвакуировали на безопасное расстояние, никто из них не пострадал. Мужчина отказался добровольно покинуть купе, был задержан совместно с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.Уголовное дело возбуждено после того, как закрывшийся в купе поезда "Москва-Адлер" на станции Тула пассажир ранил полицейского из травматического пистолета, сообщает СУСК России по Тульской области."Злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из травматического оружия. Также он произвел выстрел в прибывшего на место происшествия одного из сотрудников СОБРа управления Росгвардии. По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по... части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении следственного управления.Сообщается, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, изъяли оружие, из которого производились выстрелы, назначили необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20210830/nozh-1747869297.html

https://ria.ru/20210227/perestrelka-1599273453.html

ставрополь

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставрополь, тула, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)