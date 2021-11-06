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Мезенцев призвал не драматизировать продажу Минском электроэнергии Киеву
Мезенцев призвал не драматизировать продажу Минском электроэнергии Киеву - РИА Новости, 06.11.2021
Мезенцев призвал не драматизировать продажу Минском электроэнергии Киеву
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал не драматизировать продажу Белоруссией электроэнергии Украине. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T21:27
2021-11-06T21:27
2021-11-06T21:27
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал не драматизировать продажу Белоруссией электроэнергии Украине.Ранее министерство энергетики Белоруссии сообщило, что Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину.По словам Мезенцева, Белоруссия и раньше неизменно и последовательно исполняла свои договорные обязательства перед украинскими потребителями, ничего нового в последние месяцы не произошло."Надо в конце концов пополнять и белорусскую казну и обслуживать внешний долг. Продажа электроэнергии - это форма возврата кредитных средств, хотя не сегодня, но завтра. Давайте не будем драматизировать", - сказал Мезенцев в интервью "Соловьев Live", призвав не связывать союзнические настроения и ожидания России от Белоруссии в вопросе электроэнергии.
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в мире, украина, белоруссия, союзное государство, дмитрий мезенцев, министерство энергетики белоруссии, россия
Мезенцев призвал не драматизировать продажу Минском электроэнергии Киеву
Госсек СГ Мезенцев призвал не драматизировать продажу Белоруссией электроэнергии Украине