https://ria.ru/20211106/pozhar-1757880537.html

При пожаре в жилом доме на Чукотке погибли двое детей и взрослый

При пожаре в жилом доме на Чукотке погибли двое детей и взрослый - РИА Новости, 06.11.2021

При пожаре в жилом доме на Чукотке погибли двое детей и взрослый

Двое детей и взрослый погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в населенном пункте Нунлигран на Чукотке, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T15:30

2021-11-06T15:30

2021-11-06T15:30

происшествия

чукотка

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Двое детей и взрослый погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в населенном пункте Нунлигран на Чукотке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате возгорания в восьмиквартирном деревянном жилом доме на улице Центральная погибли три человека, в том числе двое детей 2016 и 2020 года рождения", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.

https://ria.ru/20211104/pozhar-1757692742.html

чукотка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чукотка