https://ria.ru/20211106/pozhar-1757880537.html
При пожаре в жилом доме на Чукотке погибли двое детей и взрослый
При пожаре в жилом доме на Чукотке погибли двое детей и взрослый - РИА Новости, 06.11.2021
При пожаре в жилом доме на Чукотке погибли двое детей и взрослый
Двое детей и взрослый погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в населенном пункте Нунлигран на Чукотке, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T15:30
2021-11-06T15:30
2021-11-06T15:30
происшествия
чукотка
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Двое детей и взрослый погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в населенном пункте Нунлигран на Чукотке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате возгорания в восьмиквартирном деревянном жилом доме на улице Центральная погибли три человека, в том числе двое детей 2016 и 2020 года рождения", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.
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происшествия, чукотка
При пожаре в жилом доме на Чукотке погибли двое детей и взрослый
В результате пожара в восьмиквартирном жилом доме на Чукотке погибли двое детей и взрослый