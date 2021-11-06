https://ria.ru/20211106/politika-1757868759.html

В МИД рассказали о подготовке к встрече с США по теме работы посольств

В МИД рассказали о подготовке к встрече с США по теме работы посольств - РИА Новости, 06.11.2021

В МИД рассказали о подготовке к встрече с США по теме работы посольств

Россия и США планируют до конца ноября провести встречу и обсудить визовые вопросы, функционирование посольств и другие раздражители в двусторонних отношениях,... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:31

2021-11-06T12:31

2021-11-06T12:49

в мире

сша

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия и США планируют до конца ноября провести встречу и обсудить визовые вопросы, функционирование посольств и другие раздражители в двусторонних отношениях, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Могу подтвердить, что в ближайшие две недели, до конца ноября", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, на предстоящих консультациях будут "рассмотрены не только визовые дела, но и весь комплекс, вся совокупность вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских представительств, и другие раздражители в двусторонних отношениях".Он уточнил, что встречу планируется провести в третьей стране и она пройдёт на уровне "руководителей соответствующих подразделений МИД и госдепартамента".

https://ria.ru/20210906/posolstva-1748881614.html

https://ria.ru/20211105/posolstvo-1757840379.html

сша

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в мире, сша, россия, сергей рябков