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В МИД рассказали о подготовке к встрече с США по теме работы посольств
В МИД рассказали о подготовке к встрече с США по теме работы посольств - РИА Новости, 06.11.2021
В МИД рассказали о подготовке к встрече с США по теме работы посольств
Россия и США планируют до конца ноября провести встречу и обсудить визовые вопросы, функционирование посольств и другие раздражители в двусторонних отношениях,... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:31
2021-11-06T12:49
в мире
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия и США планируют до конца ноября провести встречу и обсудить визовые вопросы, функционирование посольств и другие раздражители в двусторонних отношениях, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Могу подтвердить, что в ближайшие две недели, до конца ноября", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, на предстоящих консультациях будут "рассмотрены не только визовые дела, но и весь комплекс, вся совокупность вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских представительств, и другие раздражители в двусторонних отношениях".Он уточнил, что встречу планируется провести в третьей стране и она пройдёт на уровне "руководителей соответствующих подразделений МИД и госдепартамента".
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в мире, сша, россия, сергей рябков
12:31 06.11.2021 (обновлено: 12:49 06.11.2021)
 
В МИД рассказали о подготовке к встрече с США по теме работы посольств

В МИД рассказали, что встречу с США по работе посольств могут провести в третьей стране

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия и США планируют до конца ноября провести встречу и обсудить визовые вопросы, функционирование посольств и другие раздражители в двусторонних отношениях, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Могу подтвердить, что в ближайшие две недели, до конца ноября", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 15:22
Диалог России и США по работе посольств топчется на месте, заявил Лавров
По его словам, на предстоящих консультациях будут "рассмотрены не только визовые дела, но и весь комплекс, вся совокупность вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских представительств, и другие раздражители в двусторонних отношениях".
"Но визовый сюжет и отсутствие готовности США хотя бы минимально прислушаться к нашим постоянным призывам ускоренным порядком исправить нынешнее положение будет, конечно, среди центральных, если не самое основное", - добавил замминистра.
Он уточнил, что встречу планируется провести в третьей стране и она пройдёт на уровне "руководителей соответствующих подразделений МИД и госдепартамента".
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 23:56
Посольство в США: альтернативы переговорам по консульским вопросам нет
 
В миреСШАРоссияСергей Рябков
 
 
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