https://ria.ru/20211106/pogoda-1757886707.html

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.11.2021

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T17:24

2021-11-06T17:24

2021-11-06T17:24

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb95fa85ed3a793146caa35c27cc684b.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В столице и в области предупреждение действует до 12.00 понедельника.

https://ria.ru/20211020/surki-1755318743.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода