https://ria.ru/20211106/pogoda-1757886707.html
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.11.2021
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T17:24
2021-11-06T17:24
2021-11-06T17:24
общество
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москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В столице и в области предупреждение действует до 12.00 понедельника.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве и области из-за сильного ветра