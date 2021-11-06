https://ria.ru/20211106/podrostok-1757880736.html
Подростка, сбившего на самокате женщину в Москве, доставили в полицию
Подростка, сбившего на самокате женщину в Москве, доставили в полицию - РИА Новости, 06.11.2021
Подростка, сбившего на самокате женщину в Москве, доставили в полицию
Подростка, сбившего на электросамокате женщину в Москве, доставили в полицию, его могут привлечь к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T15:32
2021-11-06T15:32
2021-11-06T17:03
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Подростка, сбившего на электросамокате женщину в Москве, доставили в полицию, его могут привлечь к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа"."Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции подросток 2008 года рождения, управлявший электросамокатом в момент инцидента. В настоящее время сотрудниками полиции проводится опрос несовершеннолетнего и его родителей", — говорится в пресс-релизе.Ранее стало известно, что он сбил 77-летнюю москвичку. Рядом оказались сотрудники Росгвардии, которые вызвали бригаду скорой медпомощи.Пострадавшую госпитализировали в одну из городских больниц с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами, а также переломом плеча. Следователи возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20210922/voditel-1751349406.html
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Мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину на Манежной площади. Кадры Дептранса
Мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину на Манежной площади. Кадры Дептранса
2021-11-06T15:32
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PT0M09S
РИА Новости
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
15:32 06.11.2021 (обновлено: 17:03 06.11.2021)
Подростка, сбившего на самокате женщину в Москве, доставили в полицию
Подростка, сбившего на электросамокате женщину в центре Москвы, доставили в полицию