https://ria.ru/20211106/podozrevaemye-1757851130.html

Адвокат задержанного за нападение в Новой Москве назвал случившееся защитой

Адвокат задержанного за нападение в Новой Москве назвал случившееся защитой - РИА Новости, 06.11.2021

Адвокат задержанного за нападение в Новой Москве назвал случившееся защитой

Подозреваемые в нападении на отца с ребенком в Новой Москве говорят, что защищались, а не нападали, сообщил адвокат одного из задержанных Роман Масютенко. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T07:24

2021-11-06T07:24

2021-11-06T07:30

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

россия

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Подозреваемые в нападении на отца с ребенком в Новой Москве говорят, что защищались, а не нападали, сообщил адвокат одного из задержанных Роман Масютенко.Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. СМИ писали, что зачинщики конфликта — приезжие. Полиция начала проверку. Пострадавший мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож.Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Санкция по ней предполагает либо штраф до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.Однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство", а также ходатайствовать об аресте подозреваемых.Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК и прокуратура. Надзорное ведомство также проследит за соблюдением прав малолетнего.Московской полиции потребовалось меньше суток, чтобы установить всех участников инцидента. По информации МВД, задержаны трое подозреваемых, все они – граждане России, четвертого ищут. На видео, опубликованном МВД, задержанные говорят, что они братья.

https://ria.ru/20211105/rassledovanie-1757825573.html

новая москва

россия

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве