Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211106/podozrevaemye-1757851130.html
Адвокат задержанного за нападение в Новой Москве назвал случившееся защитой
Адвокат задержанного за нападение в Новой Москве назвал случившееся защитой - РИА Новости, 06.11.2021
Адвокат задержанного за нападение в Новой Москве назвал случившееся защитой
Подозреваемые в нападении на отца с ребенком в Новой Москве говорят, что защищались, а не нападали, сообщил адвокат одного из задержанных Роман Масютенко. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T07:24
2021-11-06T07:30
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
новая москва
россия
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757833501_151:0:1815:936_1920x0_80_0_0_35168531d274cfb82ac1b03690f1fe5e.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Подозреваемые в нападении на отца с ребенком в Новой Москве говорят, что защищались, а не нападали, сообщил адвокат одного из задержанных Роман Масютенко.Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. СМИ писали, что зачинщики конфликта — приезжие. Полиция начала проверку. Пострадавший мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож.Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Санкция по ней предполагает либо штраф до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.Однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство", а также ходатайствовать об аресте подозреваемых.Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК и прокуратура. Надзорное ведомство также проследит за соблюдением прав малолетнего.Московской полиции потребовалось меньше суток, чтобы установить всех участников инцидента. По информации МВД, задержаны трое подозреваемых, все они – граждане России, четвертого ищут. На видео, опубликованном МВД, задержанные говорят, что они братья.
https://ria.ru/20211105/rassledovanie-1757825573.html
новая москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757833501_399:0:1647:936_1920x0_80_0_0_4011459a4c08280c4333b248b0ab4ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
07:24 06.11.2021 (обновлено: 07:30 06.11.2021)
 
Адвокат задержанного за нападение в Новой Москве назвал случившееся защитой

Адвокат Масютенко заявил, что подозреваемые в нападении на отца с ребенком защищались

© Фото : @mosproc.ru/InstagramКадр видео нападения на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках
Кадр видео нападения на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Фото : @mosproc.ru/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Подозреваемые в нападении на отца с ребенком в Новой Москве говорят, что защищались, а не нападали, сообщил адвокат одного из задержанных Роман Масютенко.
"Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали", - приводит слова адвоката газета "Известия".
Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. СМИ писали, что зачинщики конфликта — приезжие. Полиция начала проверку. Пострадавший мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Санкция по ней предполагает либо штраф до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.
Однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство", а также ходатайствовать об аресте подозреваемых.
Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК и прокуратура. Надзорное ведомство также проследит за соблюдением прав малолетнего.
Московской полиции потребовалось меньше суток, чтобы установить всех участников инцидента. По информации МВД, задержаны трое подозреваемых, все они – граждане России, четвертого ищут. На видео, опубликованном МВД, задержанные говорят, что они братья.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 20:21
Бастрыкин проконтролирует расследование нападения в Ватутинках
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Новая МоскваРоссияНападение на мужчину с ребенком в Новой Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
11:16В аэропорту Стамбула отменили рейсы
11:15Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств
Лента новостейМолния
В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человекаПассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолетаВ аэропорту Стамбула отменили рейсыРоссияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств