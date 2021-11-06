https://ria.ru/20211106/obvinenie-1757909947.html

ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи

ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи - РИА Новости, 06.11.2021

ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник обвинил нового министра... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T23:20

2021-11-06T23:20

2021-11-06T23:22

в мире

украина

киев

владимир зеленский

луганская народная республика

родион мирошник

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757703192_0:92:3313:1956_1920x0_80_0_0_14d1b0585b9a6369acd44e7f8fbdd180.jpg

ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник обвинил нового министра обороны Украины Алексея Резникова во лжи о том, что Киев не нарушал минские договоренности, используя беспилотные летательные аппараты в Донбассе.Парламент Украины в четверг по предложению президента Украины Владимира Зеленского назначил Резникова министром обороны. Ранее он занимал должность вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В ЛНР заявили, что назначение Резникова свидетельствует о намерении Киева обострить конфликт в Донбассе."Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире после назначения на должность министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала минские соглашения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в своей речи Резников ссылается на меморандум от 19 сентября 2014 года, в котором говорится о запрете использования "иностранных беспилотников"."Но вот беда, Резников вспомнил документ от 2014 года, а вот от июля 2020-го, к разработке которого сам имел отношение, забыл!", - пояснил представитель ЛНР.Он напомнил, что в июле прошлого года все стороны переговоров в минском формате подписали документ "Меры по усилению режима прекращения огня", и там в первом же пункте значится: "Запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон"."Резников с места в карьер помчал на новой должности выполнять функции "адвоката мафии" оправдывая преступления и пытаясь обелять преступников. О чем я говорил сразу, как пришла информация о его грядущем назначении на должность", - дополнил Мирошник.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211103/ukraina-1757612031.html

https://ria.ru/20211105/uregulirovanie-1757764364.html

украина

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, луганская народная республика, родион мирошник, алексей резников