https://ria.ru/20211106/obvinenie-1757909947.html
ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи
ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи - РИА Новости, 06.11.2021
ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник обвинил нового министра... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T23:20
2021-11-06T23:20
2021-11-06T23:22
в мире
украина
киев
владимир зеленский
луганская народная республика
родион мирошник
алексей резников
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник обвинил нового министра обороны Украины Алексея Резникова во лжи о том, что Киев не нарушал минские договоренности, используя беспилотные летательные аппараты в Донбассе.Парламент Украины в четверг по предложению президента Украины Владимира Зеленского назначил Резникова министром обороны. Ранее он занимал должность вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В ЛНР заявили, что назначение Резникова свидетельствует о намерении Киева обострить конфликт в Донбассе."Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире после назначения на должность министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала минские соглашения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в своей речи Резников ссылается на меморандум от 19 сентября 2014 года, в котором говорится о запрете использования "иностранных беспилотников"."Но вот беда, Резников вспомнил документ от 2014 года, а вот от июля 2020-го, к разработке которого сам имел отношение, забыл!", - пояснил представитель ЛНР.Он напомнил, что в июле прошлого года все стороны переговоров в минском формате подписали документ "Меры по усилению режима прекращения огня", и там в первом же пункте значится: "Запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон"."Резников с места в карьер помчал на новой должности выполнять функции "адвоката мафии" оправдывая преступления и пытаясь обелять преступников. О чем я говорил сразу, как пришла информация о его грядущем назначении на должность", - дополнил Мирошник.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211103/ukraina-1757612031.html
https://ria.ru/20211105/uregulirovanie-1757764364.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, луганская народная республика, родион мирошник, алексей резников
23:20 06.11.2021 (обновлено: 23:22 06.11.2021)
ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи
ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи о праве использовать БПЛА в Донбассе
ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости.
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики
в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник
обвинил нового министра обороны Украины Алексея Резникова во лжи о том, что Киев
не нарушал минские договоренности, используя беспилотные летательные аппараты в Донбассе
.
Парламент Украины
в четверг по предложению президента Украины Владимира Зеленского
назначил Резникова министром обороны. Ранее он занимал должность вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В ЛНР заявили, что назначение Резникова свидетельствует о намерении Киева обострить конфликт в Донбассе.
"Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире после назначения на должность министра обороны Украины Алексей Резников
заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала минские соглашения", - написал Мирошник в своем Telegram
-канале.
Он уточнил, что в своей речи Резников ссылается на меморандум от 19 сентября 2014 года, в котором говорится о запрете использования "иностранных беспилотников".
"Но вот беда, Резников вспомнил документ от 2014 года, а вот от июля 2020-го, к разработке которого сам имел отношение, забыл!", - пояснил представитель ЛНР.
Он напомнил, что в июле прошлого года все стороны переговоров в минском формате подписали документ "Меры по усилению режима прекращения огня", и там в первом же пункте значится: "Запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон".
"Резников с места в карьер помчал на новой должности выполнять функции "адвоката мафии" оправдывая преступления и пытаясь обелять преступников. О чем я говорил сразу, как пришла информация о его грядущем назначении на должность", - дополнил Мирошник.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.