https://ria.ru/20211106/nikaragua-1757865038.html

Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов

Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов - РИА Новости, 06.11.2021

Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов

Никарагуанская полиция не ожидает протестных акций и беспорядков в связи с выборами президента 7 ноября, подобных попытке переворота 2018 года, организованной... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T11:46

2021-11-06T11:46

2021-11-06T11:46

в мире

сша

оон

никарагуа

даниэль ортега

центральная америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/119751/56/1197515659_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fdfbc845888fd570de329d775f8b8c92.jpg

МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Никарагуанская полиция не ожидает протестных акций и беспорядков в связи с выборами президента 7 ноября, подобных попытке переворота 2018 года, организованной за пределами страны, рассказал РИА Новости генеральный инспектор Национальной полиции Никарагуа Хайме Антонио Ванегас Вега."Мы не предвидим демонстраций, маршей или протестов. Избирательная кампания завершилась в четверг без происшествий, серьезных инцидентов не было. Мы также уверены, что контролируем все необходимое, чтобы избежать или предотвратить их возникновение" - заявил он.По словам офицера, информация о событиях 2018 года, которые преподносились как народные протесты против политики правительства сандинистов, искажалась на уровне международных СМИ и организаций."То, что произошло в Никарагуа, было попыткой государственного переворота под управлением правительства Соединенных Штатов, которое манипулировало средствами массовой информации и социальными сетями, чтобы вызвать смуту среди населения... Акт агрессии со стороны США в сговоре с другими, с международными организациями, которые вмешивались или хотели вмешаться в жизнь нашей страны", - подчеркнул комиссар.По мнению полицейского, новая попытка переворота в Никарагуа маловероятна, потому что ключевые фигуры, причастные к терактам 2018 года и финансированию беспорядков, находятся в тюрьме, а сама страна является статистически самой безопасной в Центральной Америке.В национальной полиции Никарагуа утверждают, что за три года с последней попытки госпереворота не появилось ни одного документального свидетельства убийства демонстранта руками сотрудника служб безопасности - по некоторым данным, тогда погибли до 300 человек, многие с огнестрельными ранениями, эта информация активно использовалась в СМИ и соцсетях для разжигания протестных настроений.По словам чиновника, искажение информации в отношении Никарагуа используют не только США, но и международные организации из структуры ООН, а также региональные структуры и соцсети, по своему усмотрению решающие, где правда в том, что касается событий в стране, а где - нет."Это представляет собой реальную агрессию по отношению к нашей стране. Однако мы смогли, как в прошлом наши герои и мученики, противостоять этой агрессии и по сей день сохраняем эту страну", - сказал Ванегас.Президентские выборы в Никарагуа, которые проходят каждые пять лет, состоятся 7 ноября, в них примут участие более десяти политических партий. Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо. Последние опросы показывают, что за них готовы проголосовать свыше 70% избирателей.

https://ria.ru/20211104/blokirovka-1757666170.html

https://ria.ru/20210712/nikaragua-1740997984.html

сша

никарагуа

центральная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, никарагуа, даниэль ортега, центральная америка