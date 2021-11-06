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Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов - РИА Новости, 06.11.2021
Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
Никарагуанская полиция не ожидает протестных акций и беспорядков в связи с выборами президента 7 ноября, подобных попытке переворота 2018 года, организованной... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:46
2021-11-06T11:46
в мире
сша
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никарагуа
даниэль ортега
центральная америка
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МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Никарагуанская полиция не ожидает протестных акций и беспорядков в связи с выборами президента 7 ноября, подобных попытке переворота 2018 года, организованной за пределами страны, рассказал РИА Новости генеральный инспектор Национальной полиции Никарагуа Хайме Антонио Ванегас Вега."Мы не предвидим демонстраций, маршей или протестов. Избирательная кампания завершилась в четверг без происшествий, серьезных инцидентов не было. Мы также уверены, что контролируем все необходимое, чтобы избежать или предотвратить их возникновение" - заявил он.По словам офицера, информация о событиях 2018 года, которые преподносились как народные протесты против политики правительства сандинистов, искажалась на уровне международных СМИ и организаций."То, что произошло в Никарагуа, было попыткой государственного переворота под управлением правительства Соединенных Штатов, которое манипулировало средствами массовой информации и социальными сетями, чтобы вызвать смуту среди населения... Акт агрессии со стороны США в сговоре с другими, с международными организациями, которые вмешивались или хотели вмешаться в жизнь нашей страны", - подчеркнул комиссар.По мнению полицейского, новая попытка переворота в Никарагуа маловероятна, потому что ключевые фигуры, причастные к терактам 2018 года и финансированию беспорядков, находятся в тюрьме, а сама страна является статистически самой безопасной в Центральной Америке.В национальной полиции Никарагуа утверждают, что за три года с последней попытки госпереворота не появилось ни одного документального свидетельства убийства демонстранта руками сотрудника служб безопасности - по некоторым данным, тогда погибли до 300 человек, многие с огнестрельными ранениями, эта информация активно использовалась в СМИ и соцсетях для разжигания протестных настроений.По словам чиновника, искажение информации в отношении Никарагуа используют не только США, но и международные организации из структуры ООН, а также региональные структуры и соцсети, по своему усмотрению решающие, где правда в том, что касается событий в стране, а где - нет."Это представляет собой реальную агрессию по отношению к нашей стране. Однако мы смогли, как в прошлом наши герои и мученики, противостоять этой агрессии и по сей день сохраняем эту страну", - сказал Ванегас.Президентские выборы в Никарагуа, которые проходят каждые пять лет, состоятся 7 ноября, в них примут участие более десяти политических партий. Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо. Последние опросы показывают, что за них готовы проголосовать свыше 70% избирателей.
https://ria.ru/20211104/blokirovka-1757666170.html
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в мире, сша, оон, никарагуа, даниэль ортега, центральная америка
11:46 06.11.2021
 
Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов

Полиция Никарагуа не предвидит новых демонстраций, маршей или протестов из-за выборов

© AP Photo / Inti OconЖительница Манагуа во время акции протеста простив избирательной системы
Жительница Манагуа во время акции протеста простив избирательной системы - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Inti Ocon
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МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Никарагуанская полиция не ожидает протестных акций и беспорядков в связи с выборами президента 7 ноября, подобных попытке переворота 2018 года, организованной за пределами страны, рассказал РИА Новости генеральный инспектор Национальной полиции Никарагуа Хайме Антонио Ванегас Вега.
"Мы не предвидим демонстраций, маршей или протестов. Избирательная кампания завершилась в четверг без происшествий, серьезных инцидентов не было. Мы также уверены, что контролируем все необходимое, чтобы избежать или предотвратить их возникновение" - заявил он.
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По словам офицера, информация о событиях 2018 года, которые преподносились как народные протесты против политики правительства сандинистов, искажалась на уровне международных СМИ и организаций.
"То, что произошло в Никарагуа, было попыткой государственного переворота под управлением правительства Соединенных Штатов, которое манипулировало средствами массовой информации и социальными сетями, чтобы вызвать смуту среди населения... Акт агрессии со стороны США в сговоре с другими, с международными организациями, которые вмешивались или хотели вмешаться в жизнь нашей страны", - подчеркнул комиссар.
По мнению полицейского, новая попытка переворота в Никарагуа маловероятна, потому что ключевые фигуры, причастные к терактам 2018 года и финансированию беспорядков, находятся в тюрьме, а сама страна является статистически самой безопасной в Центральной Америке.
"Сейчас у нас под стражей находятся несколько человек, которые были причастны к этим терактам в 2018 году. Некоторые их финансировали, другие отмывали на этом деньги, предоставленные Соединенными Штатами. Они находятся в тюрьме, сейчас их судят, поэтому мы считаем маловероятным, чтобы другие люди рискнули повторить это", - сказал он.
В национальной полиции Никарагуа утверждают, что за три года с последней попытки госпереворота не появилось ни одного документального свидетельства убийства демонстранта руками сотрудника служб безопасности - по некоторым данным, тогда погибли до 300 человек, многие с огнестрельными ранениями, эта информация активно использовалась в СМИ и соцсетях для разжигания протестных настроений.
"По сегодняшний день мы, национальная полиция, утверждаем, что не видели ни одной фотографии, ни одной видеозаписи тех событий, по которым можно было бы сказать, что наши полицейские силы убили человека. У нас есть много видео и фотографий террористов, которые жгли полицейских, раздевали полицейских, пытали их и похищали, но нет никаких доказательств того, что полицейский убил, похитил или пытал человека", - заявил Ванегас.
По словам чиновника, искажение информации в отношении Никарагуа используют не только США, но и международные организации из структуры ООН, а также региональные структуры и соцсети, по своему усмотрению решающие, где правда в том, что касается событий в стране, а где - нет.
"Это представляет собой реальную агрессию по отношению к нашей стране. Однако мы смогли, как в прошлом наши герои и мученики, противостоять этой агрессии и по сей день сохраняем эту страну", - сказал Ванегас.
Президентские выборы в Никарагуа, которые проходят каждые пять лет, состоятся 7 ноября, в них примут участие более десяти политических партий. Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо. Последние опросы показывают, что за них готовы проголосовать свыше 70% избирателей.
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