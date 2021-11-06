https://ria.ru/20211106/napavshie-1757906494.html

В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках были разнорабочими

В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках были разнорабочими - РИА Новости, 07.11.2021

В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках были разнорабочими

Задержанные по делу о конфликте в Новой Москве были трудоустроены как разнорабочие, рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-06T22:11

2021-11-06T22:11

2021-11-07T00:31

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

владимир васенин

россия

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Задержанные по делу о конфликте в Новой Москве были трудоустроены как разнорабочие, рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин."Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. <...> Трое человек имели официальное место работы. <...> Это категория разнорабочих", — сказал он в эфире "Соловьев LIVE".По его словам, подозреваемые получили российское гражданство около девяти лет назад.На вопрос о том, оказывали ли какое-то давление на полицию по этому инциденту, он ответил, что "даже попыток таких не было".Накануне правоохранительные органы начали проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Изначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее по поручению председателя СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью — покушение на убийство. По данным СК, это связано с информацией о том, что у нападавших был "колюще-режущий предмет".Зачинщиков конфликта задержали: ими оказались трое россиян 2000, 2002 и 2003 года рождения и один уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения. По данным МВД, все четверо родились в одном из государств Закавказья, трое потом стали гражданами России.Следствие предъявит им обвинения по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство"), а также проверит на причастность к другим преступлениям. Кроме того, в суд направят ходатайства об аресте.

https://ria.ru/20211106/video-1757884323.html

https://ria.ru/20211106/napadenie-1757879011.html

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, владимир васенин, россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве