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В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках были разнорабочими
В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках были разнорабочими - РИА Новости, 07.11.2021
В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках были разнорабочими
Задержанные по делу о конфликте в Новой Москве были трудоустроены как разнорабочие, рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-06T22:11
2021-11-07T00:31
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
новая москва
владимир васенин
россия
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Задержанные по делу о конфликте в Новой Москве были трудоустроены как разнорабочие, рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин."Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. &lt;...&gt; Трое человек имели официальное место работы. &lt;...&gt; Это категория разнорабочих", — сказал он в эфире "Соловьев LIVE".По его словам, подозреваемые получили российское гражданство около девяти лет назад.На вопрос о том, оказывали ли какое-то давление на полицию по этому инциденту, он ответил, что "даже попыток таких не было".Накануне правоохранительные органы начали проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Изначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее по поручению председателя СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью — покушение на убийство. По данным СК, это связано с информацией о том, что у нападавших был "колюще-режущий предмет".Зачинщиков конфликта задержали: ими оказались трое россиян 2000, 2002 и 2003 года рождения и один уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения. По данным МВД, все четверо родились в одном из государств Закавказья, трое потом стали гражданами России.Следствие предъявит им обвинения по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство"), а также проверит на причастность к другим преступлениям. Кроме того, в суд направят ходатайства об аресте.
https://ria.ru/20211106/video-1757884323.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, владимир васенин, россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
22:11 06.11.2021 (обновлено: 00:31 07.11.2021)
 
В МВД сообщили, что напавшие на семью в Ватутинках были разнорабочими

Представитель МВД Васенин: напавшие на семью в Новых Ватутинках были разнорабочими

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Задержанные по делу о конфликте в Новой Москве были трудоустроены как разнорабочие, рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. <...> Трое человек имели официальное место работы. <...> Это категория разнорабочих", — сказал он в эфире "Соловьев LIVE".
По его словам, подозреваемые получили российское гражданство около девяти лет назад.
На вопрос о том, оказывали ли какое-то давление на полицию по этому инциденту, он ответил, что "даже попыток таких не было".
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
Вчера, 16:35
Опубликовано новое видео с пострадавшим во время конфликта в Новой Москве
Накануне правоохранительные органы начали проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Изначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее по поручению председателя СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью — покушение на убийство. По данным СК, это связано с информацией о том, что у нападавших был "колюще-режущий предмет".
Зачинщиков конфликта задержали: ими оказались трое россиян 2000, 2002 и 2003 года рождения и один уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения. По данным МВД, все четверо родились в одном из государств Закавказья, трое потом стали гражданами России.
Следствие предъявит им обвинения по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство"), а также проверит на причастность к другим преступлениям. Кроме того, в суд направят ходатайства об аресте.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
Вчера, 15:01
В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на семью в Ватутинках
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Новая МоскваВладимир ВасенинРоссияНападение на мужчину с ребенком в Новой Москве
 
 
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