https://ria.ru/20211106/napadenie-1757879011.html

В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на семью в Ватутинках

В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на семью в Ватутинках - РИА Новости, 06.11.2021

В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на семью в Ватутинках

Все четверо задержанных за драку в новой Москве являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство, сообщили РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T15:01

2021-11-06T15:01

2021-11-06T16:14

происшествия

москва

закавказье

новая москва

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Все четверо задержанных за драку в новой Москве являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство, сообщили РИА Новости в столичной полиции."Все четверо задержанных являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство", - говорится в ответе на запрос РИА Новости.Ранее сообщалось, что среди задержанных в новой Москве – трое граждан России и один уроженец ближнего зарубежья.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в новой Москве. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.

москва

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2021

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Комментарий представителя МВД по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве Комментарий представителя МВД по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве 2021-11-06T15:01 true PT1M01S

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