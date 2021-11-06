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В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на семью в Ватутинках
В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на семью в Ватутинках - РИА Новости, 06.11.2021
В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на семью в Ватутинках
Все четверо задержанных за драку в новой Москве являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство, сообщили РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T15:01
2021-11-06T15:01
2021-11-06T16:14
происшествия
москва
закавказье
новая москва
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Все четверо задержанных за драку в новой Москве являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство, сообщили РИА Новости в столичной полиции."Все четверо задержанных являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство", - говорится в ответе на запрос РИА Новости.Ранее сообщалось, что среди задержанных в новой Москве – трое граждан России и один уроженец ближнего зарубежья.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в новой Москве. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.
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Комментарий представителя МВД по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве
Комментарий представителя МВД по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве
2021-11-06T15:01
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, закавказье, новая москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), нападение на мужчину с ребенком в новой москве, видео
15:01 06.11.2021 (обновлено: 16:14 06.11.2021)
В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на семью в Ватутинках
В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках