https://ria.ru/20211106/napadenie-1757849846.html

Троих участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве задержали

Троих участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве задержали - РИА Новости, 06.11.2021

Троих участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве задержали

Полиция задержала троих подозреваемых по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве, сообщили в МВД. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T06:34

2021-11-06T06:34

2021-11-06T06:45

происшествия

оренбург

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Полиция задержала троих подозреваемых по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве, сообщили в МВД.По данным правоохранителей, все задержанные - граждане России. Местонахождение еще одного устанавливают. По словам одного из задержанных, все зачинщики конфликта — братья, уроженцы Оренбурга.Ранее в Сети появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком в Новых Ватутинках. Полиция начала проверку. Пострадавший мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож.Уголовное делоИзначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка Следственного комитета переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью – покушение на убийство. Также по его поручению будет проверена информация о том, что до нападения на мужчину эти же фигуранты устроили массовую драку в торговом центре.Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК и прокуратура. Надзорное ведомство также проследит за соблюдением прав малолетнего. Московской полиции потребовалось меньше суток, чтобы установить всех участников инцидента."Были с ножами"У двоих из напавших на мужчину были ножи, что совпадает с данными прокуратуры, а местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно, выяснил корреспондент РИА Новости, побывавший в Новых Ватутинках.Корреспонденту удалось пообщаться с сотрудниками магазина, в котором начался конфликт. Все они подтвердили, что перепалка началась в магазине, где мужчины о чем-то ругались. Одна из продавщиц рассказала, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи.По словам жителей района, с которыми удалось побеседовать корреспонденту, в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды.

https://ria.ru/20211105/konflikt-1757836739.html

https://ria.ru/20211105/napadenie-1757805732.html

оренбург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбург, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), нападение на мужчину с ребенком в новой москве