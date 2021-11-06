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Троих участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве задержали
Троих участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве задержали - РИА Новости, 06.11.2021
Троих участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве задержали
Полиция задержала троих подозреваемых по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве, сообщили в МВД. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T06:34
2021-11-06T06:45
происшествия
оренбург
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Полиция задержала троих подозреваемых по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве, сообщили в МВД.По данным правоохранителей, все задержанные - граждане России. Местонахождение еще одного устанавливают. По словам одного из задержанных, все зачинщики конфликта — братья, уроженцы Оренбурга.Ранее в Сети появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком в Новых Ватутинках. Полиция начала проверку. Пострадавший мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож.Уголовное делоИзначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка Следственного комитета переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью – покушение на убийство. Также по его поручению будет проверена информация о том, что до нападения на мужчину эти же фигуранты устроили массовую драку в торговом центре.Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК и прокуратура. Надзорное ведомство также проследит за соблюдением прав малолетнего. Московской полиции потребовалось меньше суток, чтобы установить всех участников инцидента."Были с ножами"У двоих из напавших на мужчину были ножи, что совпадает с данными прокуратуры, а местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно, выяснил корреспондент РИА Новости, побывавший в Новых Ватутинках.Корреспонденту удалось пообщаться с сотрудниками магазина, в котором начался конфликт. Все они подтвердили, что перепалка началась в магазине, где мужчины о чем-то ругались. Одна из продавщиц рассказала, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи.По словам жителей района, с которыми удалось побеседовать корреспонденту, в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды.
https://ria.ru/20211105/konflikt-1757836739.html
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происшествия, оренбург, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), нападение на мужчину с ребенком в новой москве
06:34 06.11.2021 (обновлено: 06:45 06.11.2021)
 
Троих участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве задержали

Трех участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Полиция задержала троих подозреваемых по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве, сообщили в МВД.
По данным правоохранителей, все задержанные - граждане России. Местонахождение еще одного устанавливают. По словам одного из задержанных, все зачинщики конфликта — братья, уроженцы Оренбурга.
Видео с участниками конфликта в Новых Ватутинках - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 22:48
МВД опубликовало видео с участниками конфликта в Новых Ватутинках
Ранее в Сети появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком в Новых Ватутинках. Полиция начала проверку. Пострадавший мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож.

Уголовное дело

Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка Следственного комитета переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью – покушение на убийство. Также по его поручению будет проверена информация о том, что до нападения на мужчину эти же фигуранты устроили массовую драку в торговом центре.
Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК и прокуратура. Надзорное ведомство также проследит за соблюдением прав малолетнего. Московской полиции потребовалось меньше суток, чтобы установить всех участников инцидента.

"Были с ножами"

У двоих из напавших на мужчину были ножи, что совпадает с данными прокуратуры, а местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно, выяснил корреспондент РИА Новости, побывавший в Новых Ватутинках.
Корреспонденту удалось пообщаться с сотрудниками магазина, в котором начался конфликт. Все они подтвердили, что перепалка началась в магазине, где мужчины о чем-то ругались. Одна из продавщиц рассказала, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи.
По словам жителей района, с которыми удалось побеседовать корреспонденту, в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды.
Задержание подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 15:44
На стройке в Ватутинках, где напали на отца с ребенком, задерживают рабочих
 
ПроисшествияОренбургМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве
 
 
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