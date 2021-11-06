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Мать напавших на отца с сыном в Новой Москве обрушилась на него с обвинением
Мать напавших на отца с сыном в Новой Москве назвала его алкоголиком - РИА Новости, 06.11.2021
Мать напавших на отца с сыном в Новой Москве обрушилась на него с обвинением
Мать уроженцев Оренбурга, напавших на отца и сына в Новых Ватутинках, прокомментировала в беседе с "Пятым каналом" случившееся, обвинив в произошедшем самого... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T00:53
2021-11-06T00:53
происшествия
оренбург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
новая москва
россия
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Мать уроженцев Оренбурга, напавших на отца и сына в Новых Ватутинках, прокомментировала в беседе с "Пятым каналом" случившееся, обвинив в произошедшем самого пострадавшего.Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. СМИ писали, что зачинщики конфликта — приезжие. Полиция начала проверку. Пострадавший мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож. Со слов одного из задержанных, все зачинщики конфликта — братья, уроженцы Оренбурга.Как утверждает мать задержанных по имени Марина, конфликт начался из-за "троих выпивших людей", которые якобы ударили одного из ее сыновей бутылкой по голове. "На самом деле там постоянно алкаши ходят. Вот этот человек — мужчина с синяком под глазом (имеется в виду пострадавший. - прим. ред.), — по нему видно, что он любитель выпить. В этой ситуации тоже нужно разбираться. Это трое били несовершеннолетнего", — заявила женщина.По ее словам, ее дети "не пьют, не курят, ерундой не занимаются, по ночам по клубам не ходят". "Они у меня здравомыслящие дети, они рано повзрослели, потому что я больной человек. Они граждане России, они не откуда-то там прибывшие", — заверила она.Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство", а также ходатайствовать об аресте подозреваемых. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК и прокуратура. Надзорное ведомство также проследит за соблюдением прав малолетнего.
https://ria.ru/20211105/nozhi-1757817693.html
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происшествия, оренбург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
00:53 06.11.2021
 
Мать напавших на отца с сыном в Новой Москве назвала его алкоголиком

Мать оренбуржцев, напавших на отца с сыном в Новой Москве, назвала его "любителем выпить"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Мать уроженцев Оренбурга, напавших на отца и сына в Новых Ватутинках, прокомментировала в беседе с "Пятым каналом" случившееся, обвинив в произошедшем самого пострадавшего.
Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. СМИ писали, что зачинщики конфликта — приезжие. Полиция начала проверку. Пострадавший мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож. Со слов одного из задержанных, все зачинщики конфликта — братья, уроженцы Оренбурга.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 18:34
"Были с ножами": очевидцы рассказали о нападении на семью в Ватутинках
Как утверждает мать задержанных по имени Марина, конфликт начался из-за "троих выпивших людей", которые якобы ударили одного из ее сыновей бутылкой по голове. "На самом деле там постоянно алкаши ходят. Вот этот человек — мужчина с синяком под глазом (имеется в виду пострадавший. - прим. ред.), — по нему видно, что он любитель выпить. В этой ситуации тоже нужно разбираться. Это трое били несовершеннолетнего", — заявила женщина.
По ее словам, ее дети "не пьют, не курят, ерундой не занимаются, по ночам по клубам не ходят". "Они у меня здравомыслящие дети, они рано повзрослели, потому что я больной человек. Они граждане России, они не откуда-то там прибывшие", — заверила она.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство", а также ходатайствовать об аресте подозреваемых. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК и прокуратура. Надзорное ведомство также проследит за соблюдением прав малолетнего.
Видео с участниками конфликта в Новых Ватутинках - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 22:48
МВД опубликовало видео с участниками конфликта в Новых Ватутинках
 
ПроисшествияОренбургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Новая МоскваРоссияНападение на мужчину с ребенком в Новой Москве
 
 
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