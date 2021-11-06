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Британцы предложили стрелять по французам из-за мигрантов
"Хлебните этой участи": британцы высказались о наплыве мигрантов в Европу - РИА Новости, 06.11.2021
Британцы предложили стрелять по французам из-за мигрантов
Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали заявление Варшавы о том, что белорусские военнослужащие, охранявшие мигрантов, угрожали открыть... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T14:22
2021-11-06T16:56
в мире
белоруссия
минск
великобритания
александр лукашенко
министерство обороны польши
ла-манш
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали заявление Варшавы о том, что белорусские военнослужащие, охранявшие мигрантов, угрожали открыть огонь по польским солдатам. По мнению многих пользователей, ситуация с беженцами в Европе давно вышла из-под контроля."А чего же это вы, высоколобые европейцы, так издевались над Трампом за то, что он строил стену на границе с Мексикой? Пришло время и вам хлебнуть это участи. И нужно отметить, что у вас все получается гораздо хуже!" — отметил Alan Mcdiarmid."Всех мигрантов с радостью возьмет наш Борис!" — сыронизировал Mark Smith."Беларусь и Польша — ерунда по сравнению с теми армадами нелегалов, которые намеренно выталкиваются французами в Британию через Ла-Манш!" — считает Les Kelly."А может, нам начать стрелять по французским пограничникам, которые помогают нелегальным мигрантам?" — задался вопросом Holly Wills."Отлично сработано, Польша и Литва! Продолжайте в том же духе. Защищайте нас в Британии. Ведь мы прекрасно знаем, что цель иммигрантов, появляющихся отовсюду в Европе, — Англия! Так что успехов вам в борьбе!" — подытожили читатели.Накануне Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Белорусские пограничники, в свою очередь, неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию республики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html
https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html
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в мире, белоруссия, минск, великобритания, александр лукашенко, министерство обороны польши, ла-манш
14:22 06.11.2021 (обновлено: 16:56 06.11.2021)
 
"Хлебните этой участи": британцы высказались о наплыве мигрантов в Европу

Читатели The Telegraph предложили стрелять во французских пограничников из-за мигрантов

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали заявление Варшавы о том, что белорусские военнослужащие, охранявшие мигрантов, угрожали открыть огонь по польским солдатам. По мнению многих пользователей, ситуация с беженцами в Европе давно вышла из-под контроля.
"А чего же это вы, высоколобые европейцы, так издевались над Трампом за то, что он строил стену на границе с Мексикой? Пришло время и вам хлебнуть это участи. И нужно отметить, что у вас все получается гораздо хуже!" — отметил Alan Mcdiarmid.
Нелегальные мигранты штурмуют белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 12:00
Мигранты ранили двух польских солдат, пытаясь взять границу штурмом
"Всех мигрантов с радостью возьмет наш Борис!" — сыронизировал Mark Smith.
"Беларусь и Польша — ерунда по сравнению с теми армадами нелегалов, которые намеренно выталкиваются французами в Британию через Ла-Манш!" — считает Les Kelly.
"А может, нам начать стрелять по французским пограничникам, которые помогают нелегальным мигрантам?" — задался вопросом Holly Wills.
"Отлично сработано, Польша и Литва! Продолжайте в том же духе. Защищайте нас в Британии. Ведь мы прекрасно знаем, что цель иммигрантов, появляющихся отовсюду в Европе, — Англия! Так что успехов вам в борьбе!" — подытожили читатели.
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
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Польские пограничники силой выдворили мигранта, находившегося без сознания
Накануне Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Белорусские пограничники, в свою очередь, неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию республики.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Польские пограничники и группа мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей возле села Уснарж-Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 17:45
В Белоруссии объяснили, зачем раздали мигрантам форму пограничников
 
В миреБелоруссияМинскВеликобританияАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны ПольшиЛа-Манш
 
 
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