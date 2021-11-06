14:22 06.11.2021 (обновлено: 16:56 06.11.2021)
"Хлебните этой участи": британцы высказались о наплыве мигрантов в Европу
Читатели The Telegraph предложили стрелять во французских пограничников из-за мигрантов
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали заявление Варшавы о том, что белорусские военнослужащие, охранявшие мигрантов, угрожали открыть огонь по польским солдатам. По мнению многих пользователей, ситуация с беженцами в Европе давно вышла из-под контроля.
"А чего же это вы, высоколобые европейцы, так издевались над Трампом за то, что он строил стену на границе с Мексикой? Пришло время и вам хлебнуть это участи. И нужно отметить, что у вас все получается гораздо хуже!" — отметил Alan Mcdiarmid.
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"Всех мигрантов с радостью возьмет наш Борис!" — сыронизировал Mark Smith.
"А может, нам начать стрелять по французским пограничникам, которые помогают нелегальным мигрантам?" — задался вопросом Holly Wills.
Накануне Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Белорусские пограничники, в свою очередь, неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию республики.
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