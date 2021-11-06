https://ria.ru/20211106/migranty-1757876650.html

Британцы предложили стрелять по французам из-за мигрантов

"Хлебните этой участи": британцы высказались о наплыве мигрантов в Европу - РИА Новости, 06.11.2021

Британцы предложили стрелять по французам из-за мигрантов

Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали заявление Варшавы о том, что белорусские военнослужащие, охранявшие мигрантов, угрожали открыть... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T14:22

2021-11-06T14:22

2021-11-06T16:56

в мире

белоруссия

минск

великобритания

александр лукашенко

министерство обороны польши

ла-манш

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали заявление Варшавы о том, что белорусские военнослужащие, охранявшие мигрантов, угрожали открыть огонь по польским солдатам. По мнению многих пользователей, ситуация с беженцами в Европе давно вышла из-под контроля."А чего же это вы, высоколобые европейцы, так издевались над Трампом за то, что он строил стену на границе с Мексикой? Пришло время и вам хлебнуть это участи. И нужно отметить, что у вас все получается гораздо хуже!" — отметил Alan Mcdiarmid."Всех мигрантов с радостью возьмет наш Борис!" — сыронизировал Mark Smith."Беларусь и Польша — ерунда по сравнению с теми армадами нелегалов, которые намеренно выталкиваются французами в Британию через Ла-Манш!" — считает Les Kelly."А может, нам начать стрелять по французским пограничникам, которые помогают нелегальным мигрантам?" — задался вопросом Holly Wills."Отлично сработано, Польша и Литва! Продолжайте в том же духе. Защищайте нас в Британии. Ведь мы прекрасно знаем, что цель иммигрантов, появляющихся отовсюду в Европе, — Англия! Так что успехов вам в борьбе!" — подытожили читатели.Накануне Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Белорусские пограничники, в свою очередь, неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию республики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html

https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html

https://ria.ru/20210929/forma-1752365002.html

белоруссия

минск

великобритания

ла-манш

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в мире, белоруссия, минск, великобритания, александр лукашенко, министерство обороны польши, ла-манш