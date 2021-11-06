https://ria.ru/20211106/mezentsev-1757870875.html
Мезенцев рассказал о работе над символикой Союзного государства
Мезенцев рассказал о работе над символикой Союзного государства - РИА Новости, 06.11.2021
Мезенцев рассказал о работе над символикой Союзного государства
Работа над символикой Союзного государства России и Белоруссии уже идет, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:51
2021-11-06T12:51
2021-11-06T19:00
союзное государство
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белоруссия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Работа над символикой Союзного государства России и Белоруссии уже идет, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."А вот что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Может быть, если мы помечтаем, какое-то время пройдет, и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".В четверг в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Их проекты планировалось принять еще в 2019 году. Также в четверг были подписаны новая Военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
https://ria.ru/20211105/mezentsev-1757782066.html
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в мире, белоруссия, дмитрий мезенцев, россия
12:51 06.11.2021 (обновлено: 19:00 06.11.2021)
Мезенцев рассказал о работе над символикой Союзного государства
Мезенцев заявил, что работа над символикой Союзного государства уже идет