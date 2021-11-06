https://ria.ru/20211106/krym-1757864273.html

В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом

В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.11.2021

В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом

Очередной максимум числа заболевших COVID-19 зафиксирован в Крыму, за последние сутки выявлено 776 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T11:39

2021-11-06T11:39

2021-11-06T11:39

распространение коронавируса

республика крым

сергей аксенов (политик)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Очередной максимум числа заболевших COVID-19 зафиксирован в Крыму, за последние сутки выявлено 776 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава республики.Антирекорд по заболеваемости COVID-19 начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний превысило 700 случаев в сутки. Накануне было выявлено 764 заболевших."За 5 ноября 2021 года на территории республики Крым зарегистрировано 776 случаев новой коронавирусной инфекции", - сообщили в минздраве.Протестировано за сутки 5402 человека. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 101 тысячу, выздоровели 89 141 человек, в том числе 701 за последние сутки. Умерли с диагнозом COVID-19 3107 человек (в том числе за последние сутки – 21).В регионе введены ограничительные меры, однако режим нерабочих дней в республике после 7 ноября продлен не будет, сообщил накануне глава Крыма Сергей Аксенов.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793737.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии