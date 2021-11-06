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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757888176.html
В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни
В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021
В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни
В Самарской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T17:41
2021-11-06T20:42
распространение коронавируса
самарская область
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коронавирус в россии
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САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. В Самарской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября."Решение принято на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Дмитрия Азарова", — сообщили в пресс-службе правительства области.Предприятия и учреждения возобновляют работу с некоторыми ограничениями. Для организаций в сфере культуры заполняемость залов — не более 50%, такой же показатель для спортивных мероприятий (если другое не предусмотрено организаторами).Попасть туда могут жители области с QR-кодами, свидетельствующимии о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте, сделанном не позднее чем за 72 часа до посещения. QR-система также действует для организаций в сфере услуг, продовольственных магазинов площадью более двух тысяч квадратных метров, торговых точек с непродовольственными товарами, ресторанов и кафе. Заведения общепита с 23:00 до 6:00 могут работать только на доставку.Власти отменили ограничения для привитых или переболевших коронавирусом граждан старше 65 лет. При этом жителям области старше 60 лет, не сделавшим прививку, необходимо соблюдать самоизоляцию.Оперативные штабы муниципалитетов самостоятельно принимают решение о выборе формата обучения — очного или дистанционного — детей и подростков в школах и учреждениях среднего профессионального образования, а также допобразования.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756063123.html
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самарская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:41 06.11.2021 (обновлено: 20:42 06.11.2021)
 
В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни

Власти Самарской области не будут продлевать нерабочие дни в регионе после 7 ноября

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкЗакрытые посадочные места в кафе в Самаре
Закрытые посадочные места в кафе в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. В Самарской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.
"Решение принято на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Дмитрия Азарова", — сообщили в пресс-службе правительства области.
Предприятия и учреждения возобновляют работу с некоторыми ограничениями. Для организаций в сфере культуры заполняемость залов — не более 50%, такой же показатель для спортивных мероприятий (если другое не предусмотрено организаторами).
Попасть туда могут жители области с QR-кодами, свидетельствующимии о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте, сделанном не позднее чем за 72 часа до посещения. QR-система также действует для организаций в сфере услуг, продовольственных магазинов площадью более двух тысяч квадратных метров, торговых точек с непродовольственными товарами, ресторанов и кафе. Заведения общепита с 23:00 до 6:00 могут работать только на доставку.
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Оперативные штабы муниципалитетов самостоятельно принимают решение о выборе формата обучения — очного или дистанционного — детей и подростков в школах и учреждениях среднего профессионального образования, а также допобразования.
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