https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757887065.html

Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать COVID-19

Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2021

Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дети стали заболевать COVID-19 больше, под наблюдением медработников в частности, находятся более трех тысяч... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T17:26

2021-11-06T17:26

2021-11-06T18:17

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

рязанская область

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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РЯЗАНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дети стали заболевать COVID-19 больше, под наблюдением медработников в частности, находятся более трех тысяч несовершеннолетних в Рязанской области.Кроме того, министр отметил, что завершается экспертиза новой лекарственной формы вакцины от COVID-19: по его словам, важно защитить от болезни и несовершеннолетних.В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число летальных исходов после COVID-19 у детей возросло. В последние недели в России увеличивается заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и смертей практически ежедневно обновляет максимумы. Чтобы остановить распространение инфекции, указом президента Владимира Путина дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими. Региональные власти могли начать раньше или продлить этот период.Прививка остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля вакцинированных среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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общество, коронавирус в россии, рязанская область, здоровье - общество, михаил мурашко, россия