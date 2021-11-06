https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757887065.html
Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать COVID-19
Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2021
Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать COVID-19
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дети стали заболевать COVID-19 больше, под наблюдением медработников в частности, находятся более трех тысяч... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T17:26
2021-11-06T17:26
2021-11-06T18:17
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
рязанская область
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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РЯЗАНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дети стали заболевать COVID-19 больше, под наблюдением медработников в частности, находятся более трех тысяч несовершеннолетних в Рязанской области.Кроме того, министр отметил, что завершается экспертиза новой лекарственной формы вакцины от COVID-19: по его словам, важно защитить от болезни и несовершеннолетних.В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число летальных исходов после COVID-19 у детей возросло. В последние недели в России увеличивается заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и смертей практически ежедневно обновляет максимумы. Чтобы остановить распространение инфекции, указом президента Владимира Путина дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими. Региональные власти могли начать раньше или продлить этот период.Прививка остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля вакцинированных среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, коронавирус в россии, рязанская область, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
17:26 06.11.2021 (обновлено: 18:17 06.11.2021)
Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать COVID-19
Глава Минздрава Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать COVID-19