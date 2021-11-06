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Это смертельно опасное вещество победит ковид
Названо смертельно опасное средство, которое может спасти от коронавируса - РИА Новости, 06.11.2021
Это смертельно опасное вещество победит ковид
Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучили потенциал яда скорпиона в борьбе с новыми штаммами коронавируса, РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T16:53
2021-11-06T17:57
распространение коронавируса
египет
шотландия
здоровье - общество
земля
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучили потенциал яда скорпиона в борьбе с новыми штаммами коронавируса, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте одного из вузов.По словам исследователей, скорпионы — одни из древнейших существ на Земле, а их яд содержит "удивительный коктейль" из биологически активных пептидов, некоторые из которых обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием. Считается, что именно они защищают ядовитые железы от микробов и могут стать основой для новых препаратов от COVID-19.Ученые собрали генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных, после чего планируют очистить его от токсинов и выделить противовирусные вещества. "Изучение яда скорпионов как источника новых лекарств — захватывающая и продуктивная область, заслуживающая дальнейшего исследования. Мы уже убедились, что они содержат чрезвычайно сильные биологически активные пептиды, и полагаем, что нас ждет еще много новых открытий", — заявил доктор Ваэль Хусейн.Ранее международная группа ученых сообщила, что нашла способ защититься от тяжелой формы COVID-19 — внутривенное введение витамина C. Такие уколы способствуют повышению уровня кислорода в крови, а также подавлению воспаления и ускорению восстановления организма.
https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757859257.html
египет
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египет, шотландия, здоровье - общество, земля, коронавирус covid-19
16:53 06.11.2021 (обновлено: 17:57 06.11.2021)
 
Названо смертельно опасное средство, которое может спасти от коронавируса

Ученые из Шотландии и Египта: яд скорпиона может помочь в борьбе с коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучили потенциал яда скорпиона в борьбе с новыми штаммами коронавируса, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте одного из вузов.
По словам исследователей, скорпионы — одни из древнейших существ на Земле, а их яд содержит "удивительный коктейль" из биологически активных пептидов, некоторые из которых обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием. Считается, что именно они защищают ядовитые железы от микробов и могут стать основой для новых препаратов от COVID-19.
Ученые собрали генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных, после чего планируют очистить его от токсинов и выделить противовирусные вещества. "Изучение яда скорпионов как источника новых лекарств — захватывающая и продуктивная область, заслуживающая дальнейшего исследования. Мы уже убедились, что они содержат чрезвычайно сильные биологически активные пептиды, и полагаем, что нас ждет еще много новых открытий", — заявил доктор Ваэль Хусейн.
Ранее международная группа ученых сообщила, что нашла способ защититься от тяжелой формы COVID-19 — внутривенное введение витамина C. Такие уколы способствуют повышению уровня кислорода в крови, а также подавлению воспаления и ускорению восстановления организма.
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