16:53 06.11.2021 (обновлено: 17:57 06.11.2021)
Названо смертельно опасное средство, которое может спасти от коронавируса
Ученые из Шотландии и Египта: яд скорпиона может помочь в борьбе с коронавирусом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучили потенциал яда скорпиона в борьбе с новыми штаммами коронавируса, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте одного из вузов.
По словам исследователей, скорпионы — одни из древнейших существ на Земле, а их яд содержит "удивительный коктейль" из биологически активных пептидов, некоторые из которых обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием. Считается, что именно они защищают ядовитые железы от микробов и могут стать основой для новых препаратов от COVID-19.
Ученые собрали генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных, после чего планируют очистить его от токсинов и выделить противовирусные вещества. "Изучение яда скорпионов как источника новых лекарств — захватывающая и продуктивная область, заслуживающая дальнейшего исследования. Мы уже убедились, что они содержат чрезвычайно сильные биологически активные пептиды, и полагаем, что нас ждет еще много новых открытий", — заявил доктор Ваэль Хусейн.
Ранее международная группа ученых сообщила, что нашла способ защититься от тяжелой формы COVID-19 — внутривенное введение витамина C. Такие уколы способствуют повышению уровня кислорода в крови, а также подавлению воспаления и ускорению восстановления организма.