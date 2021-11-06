https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757885418.html

Это смертельно опасное вещество победит ковид

Названо смертельно опасное средство, которое может спасти от коронавируса - РИА Новости, 06.11.2021

Это смертельно опасное вещество победит ковид

Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучили потенциал яда скорпиона в борьбе с новыми штаммами коронавируса, РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T16:53

2021-11-06T16:53

2021-11-06T17:57

распространение коронавируса

египет

шотландия

здоровье - общество

земля

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучили потенциал яда скорпиона в борьбе с новыми штаммами коронавируса, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте одного из вузов.По словам исследователей, скорпионы — одни из древнейших существ на Земле, а их яд содержит "удивительный коктейль" из биологически активных пептидов, некоторые из которых обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием. Считается, что именно они защищают ядовитые железы от микробов и могут стать основой для новых препаратов от COVID-19.Ученые собрали генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных, после чего планируют очистить его от токсинов и выделить противовирусные вещества. "Изучение яда скорпионов как источника новых лекарств — захватывающая и продуктивная область, заслуживающая дальнейшего исследования. Мы уже убедились, что они содержат чрезвычайно сильные биологически активные пептиды, и полагаем, что нас ждет еще много новых открытий", — заявил доктор Ваэль Хусейн.Ранее международная группа ученых сообщила, что нашла способ защититься от тяжелой формы COVID-19 — внутривенное введение витамина C. Такие уколы способствуют повышению уровня кислорода в крови, а также подавлению воспаления и ускорению восстановления организма.

https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757859257.html

египет

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земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, шотландия, здоровье - общество, земля, коронавирус covid-19