https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757878921.html

Мурманская область не будет продлевать нерабочие дни

Мурманская область не будет продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021

Мурманская область не будет продлевать нерабочие дни

Мурманская область вернется к режиму рабочих дней с 8 ноября, при этом вход в общественные места будет по-прежнему регламентирован, сообщил оперштаб региона в... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T14:59

2021-11-06T14:59

2021-11-06T15:13

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МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Мурманская область вернется к режиму рабочих дней с 8 ноября, при этом вход в общественные места будет по-прежнему регламентирован, сообщил оперштаб региона в субботу."Восьмого ноября Мурманская область вернется в обычное расписание будней и выходных. Понедельник — первый рабочий день. Школы, детские сады и другие образовательные организации начнут работу по привычному расписанию", - сообщили в оперштабе.При этом вход в общественные места по-прежнему будет регламентирован. "Для их посещения гражданам нужна справка или документ с "Госуслуг" с QR-кодом, подтверждающий: наличие прививки против COVID-19, факт перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, отрицательный результат ПЦР-теста, медицинский отвод от прививки против COVID-19", - отметили в правительстве.

https://ria.ru/20211106/vykhodnye-1757873651.html

мурманская область

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общество, мурманская область, коронавирус в россии, здоровье - общество