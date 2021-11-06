https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757859257.html

Как понять, что у вас коронавирус даже после вакцинации

Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных - РИА Новости, 06.11.2021

Как понять, что у вас коронавирус даже после вакцинации

После вакцинации риск заболеть COVID-19 значительно снижается, однако полностью исключать вероятность заражения коронавирусом не стоит, сообщает Датское радио... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T10:11

2021-11-06T10:11

2021-11-06T12:07

распространение коронавируса

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. После вакцинации риск заболеть COVID-19 значительно снижается, однако полностью исключать вероятность заражения коронавирусом не стоит, сообщает Датское радио (DR).По словам инфекциониста Томаса Бенфилда и иммунолога Руне Хартманна, у привитых болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных. Помимо этого, были случаи госпитализации, в основном пожилых людей, но у них все проходило не столь критично. Ситуация, при которой даже полностью привитые люди заражаются коронавирусом, называется "прорывной инфекцией". Согласно исследованию специалистов из ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, — наиболее часто у вакцинированных COVID-19 сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. В свою очередь, жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.Хартманн отметил, что на степень тяжести при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.Для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, обязательно регулярно проходить ревакцинацию. Медики рекомендуют делать повторные прививки каждые полгода, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/privivka-1756506142.html

https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757811891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19