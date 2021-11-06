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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757859257.html
Как понять, что у вас коронавирус даже после вакцинации
Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных - РИА Новости, 06.11.2021
Как понять, что у вас коронавирус даже после вакцинации
После вакцинации риск заболеть COVID-19 значительно снижается, однако полностью исключать вероятность заражения коронавирусом не стоит, сообщает Датское радио... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T10:11
2021-11-06T12:07
распространение коронавируса
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. После вакцинации риск заболеть COVID-19 значительно снижается, однако полностью исключать вероятность заражения коронавирусом не стоит, сообщает Датское радио (DR).По словам инфекциониста Томаса Бенфилда и иммунолога Руне Хартманна, у привитых болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных. Помимо этого, были случаи госпитализации, в основном пожилых людей, но у них все проходило не столь критично. Ситуация, при которой даже полностью привитые люди заражаются коронавирусом, называется "прорывной инфекцией". Согласно исследованию специалистов из ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, — наиболее часто у вакцинированных COVID-19 сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. В свою очередь, жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.Хартманн отметил, что на степень тяжести при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.Для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, обязательно регулярно проходить ревакцинацию. Медики рекомендуют делать повторные прививки каждые полгода, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20211028/privivka-1756506142.html
https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757811891.html
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татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19
10:11 06.11.2021 (обновлено: 12:07 06.11.2021)
 
Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных

Danmarks Radio: у привитых от COVID-19 при заражении бывают кашель, насморк и боль в горле

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. После вакцинации риск заболеть COVID-19 значительно снижается, однако полностью исключать вероятность заражения коронавирусом не стоит, сообщает Датское радио (DR).
По словам инфекциониста Томаса Бенфилда и иммунолога Руне Хартманна, у привитых болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных. Помимо этого, были случаи госпитализации, в основном пожилых людей, но у них все проходило не столь критично.
Женщина выходит из кабинета после вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательном центре Columbus в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 03:00Сказано в эфире
"Выбросьте из головы дурь!" Когда прививка от COVID даст максимум эффекта
Ситуация, при которой даже полностью привитые люди заражаются коронавирусом, называется "прорывной инфекцией". Согласно исследованию специалистов из ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, — наиболее часто у вакцинированных COVID-19 сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. В свою очередь, жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.
Хартманн отметил, что на степень тяжести при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни.
"Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение", — подчеркнул иммунолог, отметив, что даже при полной вакцинации стоит следить за симптомами, чтобы в первую очередь не заразить окружающих.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
Для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, обязательно регулярно проходить ревакцинацию. Медики рекомендуют делать повторные прививки каждые полгода, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 17:06Распространение коронавируса
Составлен портрет типичного противника вакцинации от коронавируса
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Распространение коронавирусаТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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