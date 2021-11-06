https://ria.ru/20211106/komi-1757886304.html
В Коми не будут продлевать нерабочие дни
В Коми не будут продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021
В Коми не будут продлевать нерабочие дни
В республике Коми не будут продлевать нерабочие дни, сообщил глава республики Владимир Уйба. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T17:10
2021-11-06T17:10
2021-11-06T17:16
общество
республика коми
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. В республике Коми не будут продлевать нерабочие дни, сообщил глава республики Владимир Уйба."Большинство оперативного штаба проголосовали за то, что с 8 ноября мы продолжаем работать в обычном режиме, то есть мы на территории республики не продляем "антиковидные" каникулы", - сказал он в видеообращении, размещенном на сайте правительства республики.Ранее сообщалось, что власти Коми не исключали возможности продления режима нерабочих дней после 7 ноября.В Коми режим нерабочих дней продлится с 30 октября по 7 ноября. Сообщалось, что театры и кинотеатры в этот период смогут работать при условии 50-процентного заполнения и предъявлении зрителями QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Также в Коми в нерабочие дни планировалось приостановить работу фитнес-центров, бассейнов, дискотек, салонов красоты и развлекательных центров.
https://ria.ru/20211106/mordoviya-1757885311.html
https://ria.ru/20211106/pskov-1757884967.html
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общество, республика коми, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир уйба
17:10 06.11.2021 (обновлено: 17:16 06.11.2021)
В Коми не будут продлевать нерабочие дни
Власти Республики Коми решили не продлевать нерабочие дни