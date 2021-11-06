https://ria.ru/20211106/komi-1757886304.html

В Коми не будут продлевать нерабочие дни

В Коми не будут продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021

В Коми не будут продлевать нерабочие дни

В республике Коми не будут продлевать нерабочие дни, сообщил глава республики Владимир Уйба. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T17:10

2021-11-06T17:10

2021-11-06T17:16

общество

республика коми

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир уйба

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. В республике Коми не будут продлевать нерабочие дни, сообщил глава республики Владимир Уйба."Большинство оперативного штаба проголосовали за то, что с 8 ноября мы продолжаем работать в обычном режиме, то есть мы на территории республики не продляем "антиковидные" каникулы", - сказал он в видеообращении, размещенном на сайте правительства республики.Ранее сообщалось, что власти Коми не исключали возможности продления режима нерабочих дней после 7 ноября.В Коми режим нерабочих дней продлится с 30 октября по 7 ноября. Сообщалось, что театры и кинотеатры в этот период смогут работать при условии 50-процентного заполнения и предъявлении зрителями QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Также в Коми в нерабочие дни планировалось приостановить работу фитнес-центров, бассейнов, дискотек, салонов красоты и развлекательных центров.

https://ria.ru/20211106/mordoviya-1757885311.html

https://ria.ru/20211106/pskov-1757884967.html

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общество, республика коми, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир уйба