https://ria.ru/20211106/klinicheskaya_smert-1757449161.html

Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?

Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти? - РИА Новости, 06.11.2021

Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?

Чем отличаются клиническая смерть, кома и вегетативное состояние? На каких основаниях констатируют смерть? Как долго врачи обязаны проводить реанимационные мероприятия? А в каких случаях реанимацию не проводят? Объясняет главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга Зульфия Зарипова.

2021-11-06T12:00

2021-11-06T12:00

2021-11-06T12:00

мы все умрём. но это не точно

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Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти? Чем отличаются клиническая смерть, кома и вегетативное состояние? На каких основаниях констатируют смерть? Как долго врачи обязаны проводить реанимационные мероприятия? А в каких случаях реанимацию не проводят? Объясняет главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга Зульфия Зарипова. audio/mpeg

Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти? Чем отличаются клиническая смерть, кома и вегетативное состояние? На каких основаниях констатируют смерть? Как долго врачи обязаны проводить реанимационные мероприятия? А в каких случаях реанимацию не проводят? Объясняет главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга Зульфия Зарипова. audio/mpeg

Зульфия Зарипова - главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медицина, здоровье, подкаст, первая помощь, аудио