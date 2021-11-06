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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20211106/klinicheskaya_smert-1757449161.html
Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти? - РИА Новости, 06.11.2021
Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
Чем отличаются клиническая смерть, кома и вегетативное состояние? На каких основаниях констатируют смерть? Как долго врачи обязаны проводить реанимационные мероприятия? А в каких случаях реанимацию не проводят? Объясняет главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга Зульфия Зарипова.
2021-11-06T12:00
2021-11-06T12:00
мы все умрём. но это не точно
общество
медицина
здоровье
подкаст
первая помощь
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Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
Чем отличаются клиническая смерть, кома и вегетативное состояние? На каких основаниях констатируют смерть? Как долго врачи обязаны проводить реанимационные мероприятия? А в каких случаях реанимацию не проводят? Объясняет главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга Зульфия Зарипова.
audio/mpeg
Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
Чем отличаются клиническая смерть, кома и вегетативное состояние? На каких основаниях констатируют смерть? Как долго врачи обязаны проводить реанимационные мероприятия? А в каких случаях реанимацию не проводят? Объясняет главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга Зульфия Зарипова.
audio/mpeg
Зульфия Зарипова - главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, медицина, здоровье, подкаст, первая помощь, аудио
12:00 06.11.2021
 

Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?

Мы все умрём. Но это не точно
Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
12:00
Читать ria.ru в
Чем отличаются клиническая смерть, кома и вегетативное состояние? На каких основаниях констатируют смерть? Как долго врачи обязаны проводить реанимационные мероприятия? А в каких случаях реанимацию не проводят? Объясняет главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга Зульфия Зарипова.
Зульфия Зарипова - главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
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Мы все умрём. Но это не точноОбществоМедицинаЗдоровьеПодкастПервая помощь
 
 
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