https://ria.ru/20211106/kinostudiya-1757860133.html

Правительство выделит деньги на модернизацию киностудии Горького

Правительство выделит деньги на модернизацию киностудии Горького - РИА Новости, 06.11.2021

Правительство выделит деньги на модернизацию киностудии Горького

Правительство выделит более 1 миллиарда рублей на модернизацию киностудии имени М. Горького, будет создан многофункциональный комплекс с современной базой и... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T10:21

2021-11-06T10:21

2021-11-06T10:21

культура

общество

михаил мишустин

культура

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правительство выделит более 1 миллиарда рублей на модернизацию киностудии имени М. Горького, будет создан многофункциональный комплекс с современной базой и услугами полного цикла для производства цифрового контента, сообщает пресс-служба кабмина."К 2026 году Центральную киностудию детских и юношеских фильмов имени М.Горького планируют превратить в современный кинематографический центр по производству детского, семейного и молодёжного контента. Правила предоставления субсидии на эти цели утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин... В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что в 2021–2024 годах в виде гранта в форме субсидии будет выделяться по 290 миллионов рублей ежегодно. Деньги пойдут на разработку проектной документации, капитальный ремонт помещений, модернизацию инженерных систем, закупку и установку оборудования. Также на эти цели будут направлены собственные средства киностудии.В рамках модернизации до 2024 года будут реконструированы и оснащены современным оборудованием павильоны киностудии, а также построены новые объекты. Таким образом, по данным кабмина, одна из старейших отечественных киностудий станет многопрофильной площадкой по производству фильмов с широкоформатным кинозалом, мультимедийным музеем истории кино, детским центром, киношколой, комплексом постпродакшена и необходимой инфраструктурой.В правительстве напомнили, что киностудия детских и юношеских фильмов имени М.Горького основана в 1915 году. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

https://realty.ria.ru/20210914/auktsion-1750064812.html

https://ria.ru/20201230/kinostudiya-1591411335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин, культура