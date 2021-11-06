Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211106/kinostudiya-1757860133.html
Правительство выделит деньги на модернизацию киностудии Горького
Правительство выделит деньги на модернизацию киностудии Горького - РИА Новости, 06.11.2021
Правительство выделит деньги на модернизацию киностудии Горького
Правительство выделит более 1 миллиарда рублей на модернизацию киностудии имени М. Горького, будет создан многофункциональный комплекс с современной базой и... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T10:21
2021-11-06T10:21
культура
общество
михаил мишустин
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148043/73/1480437377_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_ff7a22ead856d4cb8972e10557e60652.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правительство выделит более 1 миллиарда рублей на модернизацию киностудии имени М. Горького, будет создан многофункциональный комплекс с современной базой и услугами полного цикла для производства цифрового контента, сообщает пресс-служба кабмина."К 2026 году Центральную киностудию детских и юношеских фильмов имени М.Горького планируют превратить в современный кинематографический центр по производству детского, семейного и молодёжного контента. Правила предоставления субсидии на эти цели утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин... В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что в 2021–2024 годах в виде гранта в форме субсидии будет выделяться по 290 миллионов рублей ежегодно. Деньги пойдут на разработку проектной документации, капитальный ремонт помещений, модернизацию инженерных систем, закупку и установку оборудования. Также на эти цели будут направлены собственные средства киностудии.В рамках модернизации до 2024 года будут реконструированы и оснащены современным оборудованием павильоны киностудии, а также построены новые объекты. Таким образом, по данным кабмина, одна из старейших отечественных киностудий станет многопрофильной площадкой по производству фильмов с широкоформатным кинозалом, мультимедийным музеем истории кино, детским центром, киношколой, комплексом постпродакшена и необходимой инфраструктурой.В правительстве напомнили, что киностудия детских и юношеских фильмов имени М.Горького основана в 1915 году. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
https://realty.ria.ru/20210914/auktsion-1750064812.html
https://ria.ru/20201230/kinostudiya-1591411335.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148043/73/1480437377_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3758e95d35783c512ff3dd6e6e0da008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, михаил мишустин, культура
10:21 06.11.2021
 
Правительство выделит деньги на модернизацию киностудии Горького

Правительство выделит более миллиарда рублей на модернизацию киностудии Горького

© Flickr / jaime.silvaЗдание киностудии имени Горького в Москве
Здание киностудии имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Flickr / jaime.silva
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правительство выделит более 1 миллиарда рублей на модернизацию киностудии имени М. Горького, будет создан многофункциональный комплекс с современной базой и услугами полного цикла для производства цифрового контента, сообщает пресс-служба кабмина.
"К 2026 году Центральную киностудию детских и юношеских фильмов имени М.Горького планируют превратить в современный кинематографический центр по производству детского, семейного и молодёжного контента. Правила предоставления субсидии на эти цели утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин... В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Аукцион - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 18:52
Имущественный комплекс Киностудии Горького выставлен на аукцион
Уточняется, что в 2021–2024 годах в виде гранта в форме субсидии будет выделяться по 290 миллионов рублей ежегодно. Деньги пойдут на разработку проектной документации, капитальный ремонт помещений, модернизацию инженерных систем, закупку и установку оборудования. Также на эти цели будут направлены собственные средства киностудии.
В рамках модернизации до 2024 года будут реконструированы и оснащены современным оборудованием павильоны киностудии, а также построены новые объекты. Таким образом, по данным кабмина, одна из старейших отечественных киностудий станет многопрофильной площадкой по производству фильмов с широкоформатным кинозалом, мультимедийным музеем истории кино, детским центром, киношколой, комплексом постпродакшена и необходимой инфраструктурой.
В правительстве напомнили, что киностудия детских и юношеских фильмов имени М.Горького основана в 1915 году. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
Генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 11:00Культура
Юлиана Слащева: киностудия Горького сумела встать на новый путь развития
 
КультураОбществоМихаил МишустинКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
11:16В аэропорту Стамбула отменили рейсы
11:15Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств
11:13Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе
Лента новостейМолния
Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолетаВ аэропорту Стамбула отменили рейсыРоссияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусствРепортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе