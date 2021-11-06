https://ria.ru/20211106/kinostudiya-1757860133.html
Правительство выделит деньги на модернизацию киностудии Горького
Правительство выделит деньги на модернизацию киностудии Горького - РИА Новости, 06.11.2021
Правительство выделит деньги на модернизацию киностудии Горького
Правительство выделит более 1 миллиарда рублей на модернизацию киностудии имени М. Горького, будет создан многофункциональный комплекс с современной базой и... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T10:21
2021-11-06T10:21
2021-11-06T10:21
культура
общество
михаил мишустин
культура
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правительство выделит более 1 миллиарда рублей на модернизацию киностудии имени М. Горького, будет создан многофункциональный комплекс с современной базой и услугами полного цикла для производства цифрового контента, сообщает пресс-служба кабмина."К 2026 году Центральную киностудию детских и юношеских фильмов имени М.Горького планируют превратить в современный кинематографический центр по производству детского, семейного и молодёжного контента. Правила предоставления субсидии на эти цели утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин... В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что в 2021–2024 годах в виде гранта в форме субсидии будет выделяться по 290 миллионов рублей ежегодно. Деньги пойдут на разработку проектной документации, капитальный ремонт помещений, модернизацию инженерных систем, закупку и установку оборудования. Также на эти цели будут направлены собственные средства киностудии.В рамках модернизации до 2024 года будут реконструированы и оснащены современным оборудованием павильоны киностудии, а также построены новые объекты. Таким образом, по данным кабмина, одна из старейших отечественных киностудий станет многопрофильной площадкой по производству фильмов с широкоформатным кинозалом, мультимедийным музеем истории кино, детским центром, киношколой, комплексом постпродакшена и необходимой инфраструктурой.В правительстве напомнили, что киностудия детских и юношеских фильмов имени М.Горького основана в 1915 году. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
https://realty.ria.ru/20210914/auktsion-1750064812.html
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общество, михаил мишустин, культура
Правительство выделит деньги на модернизацию киностудии Горького
Правительство выделит более миллиарда рублей на модернизацию киностудии Горького
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правительство выделит более 1 миллиарда рублей на модернизацию киностудии имени М. Горького, будет создан многофункциональный комплекс с современной базой и услугами полного цикла для производства цифрового контента, сообщает пресс-служба кабмина.
"К 2026 году Центральную киностудию детских и юношеских фильмов имени М.Горького планируют превратить в современный кинематографический центр по производству детского, семейного и молодёжного контента. Правила предоставления субсидии на эти цели утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин
... В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2021–2024 годах в виде гранта в форме субсидии будет выделяться по 290 миллионов рублей ежегодно. Деньги пойдут на разработку проектной документации, капитальный ремонт помещений, модернизацию инженерных систем, закупку и установку оборудования. Также на эти цели будут направлены собственные средства киностудии.
В рамках модернизации до 2024 года будут реконструированы и оснащены современным оборудованием павильоны киностудии, а также построены новые объекты. Таким образом, по данным кабмина, одна из старейших отечественных киностудий станет многопрофильной площадкой по производству фильмов с широкоформатным кинозалом, мультимедийным музеем истории кино, детским центром, киношколой, комплексом постпродакшена и необходимой инфраструктурой.
В правительстве напомнили, что киностудия детских и юношеских фильмов имени М.Горького основана в 1915 году. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.