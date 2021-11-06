В МИД рассказали, почему в ГА ООН заблокировали резолюцию по химинцидентам
В МИД заявили, резолюцию по теме химинцидентов заблокировали в ГА ООН из-за давления США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
ООН, 6 ноя – РИА Новости. США оказывали беспрецедентное давление на развивающие страны в Первом комитете ГА ООН, чтобы не дать одобрить российскую резолюцию об изменении механизма генсека ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия, заявил журналистам зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
Ранее на этой неделе Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения, не поддержал проект резолюции России об обновлении механизма ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия. Принципы и процедуры, механизма не обновлялись с 1990 года. Разработанные более 30 лет назад принципы и процедуры, прежде всего с технической точки зрения, во многом не соответствуют современным реалиям в области расследования инцидентов с применением химического и биологического оружия. Согласно тексту, Россия предлагала запросить мнения государств ООН, чтобы определить, какие положения принципов и процедур механизма могут нуждаться в актуализации.
"Как мы сумели понять, ситуация вокруг нашего документа была непростая. Наши оппоненты во главе с Соединенными Штатами вели мощную кампанию по дискредитации нашего документа. И как с нами делились доверительно многие делегации, со стороны наших оппонентов было беспрецедентное давление на развивающиеся страны с тем, чтобы не допустить принятия нашего проекта", - сказал Белоусов.
Этим, по его словам, и объясняются результаты, полученные в ходе голосования.
"Главный из них в том, что больше трети государств-членов ООН предпочло либо воздержаться при голосовании, либо вообще уклониться от голосования. Это их суверенное право. Мы их не можем осуждать. Но факт остается фактом – что решение ими принималось не на основе глубокого анализа нашей инициативы, а чисто по политическим мотивам", - добавил дипломат.