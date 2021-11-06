https://ria.ru/20211106/khimoruzhie-1757856919.html

В МИД рассказали, почему в ГА ООН заблокировали резолюцию по химинцидентам

В МИД рассказали, почему в ГА ООН заблокировали резолюцию по химинцидентам - РИА Новости, 06.11.2021

В МИД рассказали, почему в ГА ООН заблокировали резолюцию по химинцидентам

США оказывали беспрецедентное давление на развивающие страны в Первом комитете ГА ООН, чтобы не дать одобрить российскую резолюцию об изменении механизма... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T09:29

2021-11-06T09:29

2021-11-06T09:29

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ООН, 6 ноя – РИА Новости. США оказывали беспрецедентное давление на развивающие страны в Первом комитете ГА ООН, чтобы не дать одобрить российскую резолюцию об изменении механизма генсека ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия, заявил журналистам зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.Ранее на этой неделе Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения, не поддержал проект резолюции России об обновлении механизма ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия. Принципы и процедуры, механизма не обновлялись с 1990 года. Разработанные более 30 лет назад принципы и процедуры, прежде всего с технической точки зрения, во многом не соответствуют современным реалиям в области расследования инцидентов с применением химического и биологического оружия. Согласно тексту, Россия предлагала запросить мнения государств ООН, чтобы определить, какие положения принципов и процедур механизма могут нуждаться в актуализации."Как мы сумели понять, ситуация вокруг нашего документа была непростая. Наши оппоненты во главе с Соединенными Штатами вели мощную кампанию по дискредитации нашего документа. И как с нами делились доверительно многие делегации, со стороны наших оппонентов было беспрецедентное давление на развивающиеся страны с тем, чтобы не допустить принятия нашего проекта", - сказал Белоусов.Этим, по его словам, и объясняются результаты, полученные в ходе голосования."Главный из них в том, что больше трети государств-членов ООН предпочло либо воздержаться при голосовании, либо вообще уклониться от голосования. Это их суверенное право. Мы их не можем осуждать. Но факт остается фактом – что решение ими принималось не на основе глубокого анализа нашей инициативы, а чисто по политическим мотивам", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20211103/khimoruzhie-1757642821.html

https://ria.ru/20211101/oon-1757281182.html

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в мире, сша, оон, андрей белоусов, генеральная ассамблея оон, россия