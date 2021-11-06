https://ria.ru/20211106/ivl-1757867438.html

В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека

В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека - РИА Новости, 06.11.2021

В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека

На ИВЛ в Москве находятся 723 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:12

2021-11-06T12:12

2021-11-06T12:12

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На ИВЛ в Москве находятся 723 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."За сутки госпитализированы 1486 человек. На ИВЛ находятся 723 человека", - говорится в сообщении.В городе выздоровели еще 5958 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 630 606. В столице скончались 98 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20211106/koronavirus-1757865582.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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