https://ria.ru/20211106/ivl-1757867438.html
В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека
В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека - РИА Новости, 06.11.2021
В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека
На ИВЛ в Москве находятся 723 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:12
2021-11-06T12:12
2021-11-06T12:12
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На ИВЛ в Москве находятся 723 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."За сутки госпитализированы 1486 человек. На ИВЛ находятся 723 человека", - говорится в сообщении.В городе выздоровели еще 5958 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 630 606. В столице скончались 98 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20211106/koronavirus-1757865582.html
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека
В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека, еще 1486 госпитализировали с COVID-19