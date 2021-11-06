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Банки в Гаити сократили часы работы из-за нехватки топлива
Банки в Гаити сократили часы работы из-за нехватки топлива - РИА Новости, 06.11.2021
Банки в Гаити сократили часы работы из-за нехватки топлива
Профессиональная ассоциация банков Гаити объявила о сокращении часов работы своих отделений с понедельника в связи с нехваткой топлива в стране. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:21
2021-11-06T13:21
в мире
гаити
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 6 ноя - РИА Новости. Профессиональная ассоциация банков Гаити объявила о сокращении часов работы своих отделений с понедельника в связи с нехваткой топлива в стране."Чтобы обеспечить поддержание оказания основных услуг, стойки по работе с клиентами в банках будут открыты для клиентов в понедельник, среду и пятницу каждой недели с 8.00 до 14.00 (по местному времени – ред.), начиная с понедельника 8 ноября до нормализации распределения нефтепродуктов", - говорится в заявлении ассоциации.Дефицит топлива наблюдается в стране уже несколько месяцев, он затронул большинство отраслей промышленности. Помимо крупных и средних частных компаний, пострадали также госучреждения. При этом на теневых рынках цены на топливо растут.
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в мире, гаити
13:21 06.11.2021
 
Банки в Гаити сократили часы работы из-за нехватки топлива

Банки в Гаити сократили часы работы из-за дефицита топлива в стране

CC BY 2.0 / Siri B.L. / HaitiДорога в Гаити
Дорога в Гаити - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
CC BY 2.0 / Siri B.L. / Haiti
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 6 ноя - РИА Новости. Профессиональная ассоциация банков Гаити объявила о сокращении часов работы своих отделений с понедельника в связи с нехваткой топлива в стране.
"Чтобы обеспечить поддержание оказания основных услуг, стойки по работе с клиентами в банках будут открыты для клиентов в понедельник, среду и пятницу каждой недели с 8.00 до 14.00 (по местному времени – ред.), начиная с понедельника 8 ноября до нормализации распределения нефтепродуктов", - говорится в заявлении ассоциации.
Дефицит топлива наблюдается в стране уже несколько месяцев, он затронул большинство отраслей промышленности. Помимо крупных и средних частных компаний, пострадали также госучреждения. При этом на теневых рынках цены на топливо растут.
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