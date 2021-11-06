https://ria.ru/20211106/gaiti-1757872565.html

Банки в Гаити сократили часы работы из-за нехватки топлива

Банки в Гаити сократили часы работы из-за нехватки топлива - РИА Новости, 06.11.2021

Банки в Гаити сократили часы работы из-за нехватки топлива

Профессиональная ассоциация банков Гаити объявила о сокращении часов работы своих отделений с понедельника в связи с нехваткой топлива в стране. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T13:21

2021-11-06T13:21

2021-11-06T13:21

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гаити

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 6 ноя - РИА Новости. Профессиональная ассоциация банков Гаити объявила о сокращении часов работы своих отделений с понедельника в связи с нехваткой топлива в стране."Чтобы обеспечить поддержание оказания основных услуг, стойки по работе с клиентами в банках будут открыты для клиентов в понедельник, среду и пятницу каждой недели с 8.00 до 14.00 (по местному времени – ред.), начиная с понедельника 8 ноября до нормализации распределения нефтепродуктов", - говорится в заявлении ассоциации.Дефицит топлива наблюдается в стране уже несколько месяцев, он затронул большинство отраслей промышленности. Помимо крупных и средних частных компаний, пострадали также госучреждения. При этом на теневых рынках цены на топливо растут.

https://ria.ru/20211029/krizis-1756887036.html

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в мире, гаити