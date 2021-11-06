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На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек
На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек - РИА Новости, 06.11.2021
На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек
Восемь человек погибли, несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе, сообщает местное издание Houston Chronicle со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2021
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в мире
техас
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Восемь человек погибли, несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе, сообщает местное издание Houston Chronicle со ссылкой на полицию.Точная причина трагедии неизвестна, однако издание сообщает о давке на мероприятии, на двухдневный фестиваль приехали 50 тысяч человек.По информации издания, давка произошла в пятницу во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Второй день фестиваля был отменен.
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в мире, техас, houston chronicle
10:17 06.11.2021 (обновлено: 11:08 06.11.2021)
 
На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек

На музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе погибли восемь человек

© AP Photo / Invision/Amy HarrisЗрители на фестивале Astroworld Music Festival в Хьюстоне, штат Техас
Зрители на фестивале Astroworld Music Festival в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Invision/Amy Harris
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Восемь человек погибли, несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе, сообщает местное издание Houston Chronicle со ссылкой на полицию.
Точная причина трагедии неизвестна, однако издание сообщает о давке на мероприятии, на двухдневный фестиваль приехали 50 тысяч человек.
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По информации издания, давка произошла в пятницу во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Второй день фестиваля был отменен.
 
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