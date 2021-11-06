https://ria.ru/20211106/ekaterinburg-1757873414.html
Спасатели ликвидировали пожар на промплощадке в Екатеринбурге
Спасатели ликвидировали пожар на промплощадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.11.2021
Спасатели ликвидировали пожар на промплощадке в Екатеринбурге
Спасатели ликвидировали пожар, произошедший после хлопка газового баллона на промплощадке в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:33
2021-11-06T13:33
2021-11-06T13:33
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757871444_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_460a9f4313238e38e79b07cc0a055c86.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, произошедший после хлопка газового баллона на промплощадке в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Днем в субботу в ангаре на территории промышленной площадки произошёл хлопок газового баллона, в результате которого загорелись резиновые покрышки на площади 100 квадратных метров."В 14.12 (12.12 мск) пожарные локализовали огонь на пожаре в Екатеринбурге по улице Академика Вонсовского. В 14.49 (12.49 мск) открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
https://ria.ru/20211106/gaz-1757867194.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757871444_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_35b99c94ec2989f849289dff3c0d0b73.jpg
Кадры пожара на месте взрыва на промплощадке с покрышками в Екатеринбурге
Кадры пожара на месте взрыва на промплощадке с покрышками в Екатеринбурге
2021-11-06T13:33
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели ликвидировали пожар на промплощадке в Екатеринбурге
Спасатели ликвидировали пожар после взрыва газового баллона в Екатеринбурге