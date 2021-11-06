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Спасатели ликвидировали пожар на промплощадке в Екатеринбурге
Спасатели ликвидировали пожар на промплощадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.11.2021
Спасатели ликвидировали пожар на промплощадке в Екатеринбурге
Спасатели ликвидировали пожар, произошедший после хлопка газового баллона на промплощадке в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:33
2021-11-06T13:33
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, произошедший после хлопка газового баллона на промплощадке в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Днем в субботу в ангаре на территории промышленной площадки произошёл хлопок газового баллона, в результате которого загорелись резиновые покрышки на площади 100 квадратных метров."В 14.12 (12.12 мск) пожарные локализовали огонь на пожаре в Екатеринбурге по улице Академика Вонсовского. В 14.49 (12.49 мск) открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
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Кадры пожара на месте взрыва на промплощадке с покрышками в Екатеринбурге
Кадры пожара на месте взрыва на промплощадке с покрышками в Екатеринбурге
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:33 06.11.2021
 
Спасатели ликвидировали пожар на промплощадке в Екатеринбурге

Спасатели ликвидировали пожар после взрыва газового баллона в Екатеринбурге

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, произошедший после хлопка газового баллона на промплощадке в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Днем в субботу в ангаре на территории промышленной площадки произошёл хлопок газового баллона, в результате которого загорелись резиновые покрышки на площади 100 квадратных метров.
"В 14.12 (12.12 мск) пожарные локализовали огонь на пожаре в Екатеринбурге по улице Академика Вонсовского. В 14.49 (12.49 мск) открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
Кадры пожара на месте взрыва на промплощадке с покрышками в Екатеринбурге
Вчера, 12:05
На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
 
ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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