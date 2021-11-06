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Американским госслужащим приказали покинуть Эфиопию
Американским госслужащим приказали покинуть Эфиопию - РИА Новости, 06.11.2021
Американским госслужащим приказали покинуть Эфиопию
Власти США приказали находящимся в Эфиопии не задействованным в оперативной работе американским служащим и членам их семей покинуть страну в свете... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T17:17
2021-11-06T17:35
в мире
эфиопия
сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Власти США приказали находящимся в Эфиопии не задействованным в оперативной работе американским служащим и членам их семей покинуть страну в свете продолжающегося там вооруженного конфликта."Пятого ноября госдепартамент отдал приказ о выезде всех не задействованных в критически важной работе государственных служащих США и членов их семей из Эфиопии", - говорится в опубликованном в субботу письменном заявлении ведомства.Госдеп США рекомендует американским гражданам не посещать Эфиопию в свете "вооруженного конфликта, гражданских беспорядков, перебоев со связью, преступности, а также рисков террористических атак и похищения людей в приграничных районах"."Госдепартамент призывает граждан США в Эфиопии покинуть страну сейчас, используя доступные коммерческие варианты. Посольство США навряд ли сможет помочь гражданам США в Эфиопии с отъездом в случае, если коммерческие варианты станут недоступны", - указано в заявлении. Дипведомство США подчеркнуло, что по состоянию на текущий момент спрос на билеты еще не превышает предложение.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи. Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
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в мире, эфиопия, сша
17:17 06.11.2021 (обновлено: 17:35 06.11.2021)
 
Американским госслужащим приказали покинуть Эфиопию

Американским госслужащим и их семьям приказали покинуть Эфиопию

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Власти США приказали находящимся в Эфиопии не задействованным в оперативной работе американским служащим и членам их семей покинуть страну в свете продолжающегося там вооруженного конфликта.
"Пятого ноября госдепартамент отдал приказ о выезде всех не задействованных в критически важной работе государственных служащих США и членов их семей из Эфиопии", - говорится в опубликованном в субботу письменном заявлении ведомства.
Госдеп США рекомендует американским гражданам не посещать Эфиопию в свете "вооруженного конфликта, гражданских беспорядков, перебоев со связью, преступности, а также рисков террористических атак и похищения людей в приграничных районах".
"Госдепартамент призывает граждан США в Эфиопии покинуть страну сейчас, используя доступные коммерческие варианты. Посольство США навряд ли сможет помочь гражданам США в Эфиопии с отъездом в случае, если коммерческие варианты станут недоступны", - указано в заявлении. Дипведомство США подчеркнуло, что по состоянию на текущий момент спрос на билеты еще не превышает предложение.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи. Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
Улицы Гондэра. Эфиопия - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 16:49
В Эфиопии девять групп повстанцев объединятся для борьбы с правительством
 
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